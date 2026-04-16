KD ville se barnahus – majoriteten säger nej

I slutet av förra året berättade vår tidning att Kristdemokraterna på nytt lyfte frågan om ett barnahus i norra länet. Detta efter att polis och åklagare gått ut med att de gärna såg det bli verklighet. Men den rödgröna majoriteten i Vimmerby säger nej.

Redan 2014 lyfte Kristdemokraterna frågan om ett barnahus lokalt, men tre år senare fick den motionen avslag. Nu har polis och åklagare gått ut med att de önskar att kommunerna i norra länet inrättar ett barnahus. Det finns i södra länsdelen och i majoriteten av alla kommuner i Sverige.

Ett barnahus är en samverkansmodell där polis, åklagare, socialtjänst samt hälso- och sjukvård arbetar tillsammans i barnanpassade lokaler för att utreda misstänkta vålds- och sexualbrott mot barn upp till 18 år. Syftet är att minska barnets stress genom att samla alla nödvändiga möten på ett och samma ställe.

– Man behöver inte uppfinna hjulet. Det här funkar ju i 247 andra kommuner. Man kan kika på hur de andra kommunerna har löst det för att hitta den bästa lösningen för kommunerna i norra Kalmar län, sa Linda Caneus, senior kammaråklagare på Kalmar Åklagarmyndighet, till vår tidning då.

Skrev ny motion

I vintras lyfte Kristdemokraterna, med anledning av utspelet från polis och åklagare, sin motion på nytt. Partiet menar att brottutsatta barn i norra länet inte får samma stöd som barn i södra länet.

"Det är oerhört viktigt att barn, som misstänks ha blivit utsatta för brott, som kränkningar, övergrepp eller annat våld, får största möjliga stöd och skydd, för att inte öka lidandet ännu mer. Våld och övergrepp är en allvarlig riskfaktor för både fysisk och psykisk ohälsa. Därför är det viktigt att fokusera på barnets behov, skapa trygghet och ge möjlighet till upprättelse och återhämtning", skrev KD bland annat.

– Nu när polis och åklagare gick ut och påtalade behovet, då kändes det aktuellt att lyfta det i en motion igen. Vi får hoppas att tiden är mogen nu för att införa det även i vår del av länet, sa Ola Hammarbäck, som författat motionen tillsammans med Gudrun Brunegård, i december till vår tidning.

Blev votering

De föreslog att placeringen av ett barnahus skulle bli i Västervik, där norra länets sjukhus ligger. Motionen var uppe i kommunstyrelsen nu i april och då föreslog den rödgröna majoriteten att den skulle avslås.

– Det finns en överenskommelse sedan 2022, mellan myndigheter och socialförvaltningen, som vi tycker fungerar i dag, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

Kommundirektören Ola Karlsson säger att det går att kalla det som finns i dag för ett digitalt barnahus.

– Motionen handlar om ett fysiskt. Grunden och skälet till avslaget är att man hänvisar till arbetet som pågår. Man har stämt av med socialtjänsten hur de uppfattar att det fungerar och man bedömer att det fungerar väl som det är i dag, säger han.

Oppositionen höll inte med och det blev votering om motionen. Kristdemokaterna fick med sig Sverigedemokraterna och Moderaterna och voteringen slutade 7-4 till den rödgröna majoriteten. Motionen ska senare också upp i kommunfullmäktige.

Vid kommunstyrelsen var även tre medborgarförslag uppe. Ett som handlar om att bilda ett kommunalt naturreservat vid Gallsjön i Tuna samt två som handlar om torget. Dels ett om att stänga av torget för fordonstrafik under sommaren och dels ett om att torget ska vara helt avstängd vid alla event som hålls där.

Dessa går nu vidare till fullmäktige, men kommunstyrelsen tycker att medborgarförslagen ska anses besvarade.