Vimmerby representerat på MP:s kongress – vill in i fullmäktige igen

I helgen höll Miljöpartiet sin kongress i Västerås. Vimmerby representerades genom sin ordförande Mattias Berggren. – Jag deltog i ett antal seminarier kring hur kommunerna kan tänka kring frågor som miljöbrott, demografiska utmaningar och skolan, säger miljöpartisten.

Miljöpartiet har haft några kämpiga år i Vimmerbypolitiken. 2018 ramlade Miljöpartiet ur fullmäktige med någon ynka röst. I valet 2022 lyckades man inte återta sitt mandat.

I våras stod det klart att Caroline Axelsson lämnade ordföranderollen efter 16 år. Detta eftersom hon flyttat till grannkommunen Hultsfred.

Mattias Berggren, som bott i Vimmerby i drygt 17 år, tog över klubban och han har tidigare varit aktiv för partiet i såväl Örebro som Kumla.

Som en nystart besökte han i helgen Miljöpartiets kongress i Västerås tillsammans med 800 andra medlemmar. Det gjorde att Vimmerby var representerat på kongressen.

– Det togs 600 beslut och ett nytt partiprogram togs fram med tydligare skrivningar för att möta klimatkrisen och andra problem på ett rättvist och hållbart sätt. Det innebar exempelvis tydligare skrivningar att vi siktar mot 35 timmars arbetsvecka och att de allra rikaste ska bidra mer till det gemensamma. Språkröret Daniel Helldén lyfte i sitt tal fram att Miljöpartiet är det enda parti som lagt en budget som når de nationella och EU:s klimatmål. Han nämnde i talet bland annat satsningar på Stångådalsbanan, säger Mattias Berggren (MP) efter kongressen.

Vill tillbaka in i fullmäktige

Miljöpartisten från Vimmerby deltog i ett antal seminarier kring hur kommunerna kan tänka kring frågor miljöbrott, demografiska utmaningar och skolan. Han känner att kongressen gav mer energi till att ta sig tillbaka till Vimmerbypolitikens finrum igen.

– Målet är att komma tillbaka i valet 2026 och det blir som en nystart nu. Vi ska ta fram ett lokalt partiprogram och har fått lite inspiration.

Bland annat kommer partiet driva på kring frågan om hur mycket areal som är skyddad här.

– Det är svårt när man står utanför och inte har samma insyn. Vi får inte så mycket information frånsett det vi får genom media. Vi ligger nästan i botten när det gäller hur mycket areal som är skyddad och vi har lite nationalparker och naturreservat. Det är inte enbart en kommunal fråga, men det är något vi kommer driva.

"Sprider sig"

Andra kommuner jobbar mer proaktivt och uppsökande kring miljöbrott och dumpning av avfall, säger han.

– Det nämndes mycket kring problemen i Södertälje och "Think Pink". Det sprider sig till mindre kommuner och det går inte bara att vänta, utan man måste jobba proaktivt gällande det. Det är en sådan fråga vi tänker ta upp.

Även inom skolan vill man se mer aktivt och uppsökande arbete.

– Jag jobbar själv inom skolan och är det föräldramöte, så är det ofta föräldrarna man vill nå som inte dyker upp. Där gäller det att jobba mer förebyggande.

Jagar fler kandidater

Vad gäller kandidater har man det fortsatt rätt tunt, medger Mattias Berggren.

– Vi jagar folk och det är några som är intresserade, men det är svårt att få folk att ta steget. Vi kommer ha en lista, men ser gärna att det är fler som tar steget.

Hur många är ni i dagsläget?

– Vi ligger ungefär som förra valet. Det är fyra namn på listan, men vi hoppas på fler längre fram.

Kring årsskiftet kommer Miljöpartiet att sätta sina listor.