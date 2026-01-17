Miljöpartiet har fastställt sina listor – "Behövs verkligen i regionen"

Mattias Berggren, Vimmerby, är första namn från Kalmar län på riksdagslistan medan Amie Ringberg, Torsås, och Martin Arvidsson, Kalmar, är toppkandidater till regionfullmäktige. Foto: Fredrik Fleetwood

När Miljöpartiet de Gröna i Kalmar län presenterar sina listor till region och riksdag är det med Amie Ringberg från Torsås som ny toppkandidat ihop med Martin Arvidsson, Kalmar. Länets högsta kandidat på riksdagslistan är Mattias Berggren, Vimmerby. ”Det känns lite pirrigt och väldigt spännande men också som ett naturligt steg”, kommenterar Amie sin nya position.

I lördags höll Miljöpartiet de Gröna i Kalmar län valkonferens, där man fastställde regionlistor och riksdagslista inför höstens val.

Nya toppkandidater till regionfullmäktige, tillika nyvalda regionala språkrör, är Amie Ringberg och Martin Arvidsson. Det framgår av ett pressmeddelande.

Både Ringberg och Arvidsson är även ordförande i sina respektive lokalavdelningar och sitter i kommunfullmäktige i Torsås respektive Kalmar. Amie har även varit ordförande för Miljöpartiet i Kalmar län sedan 2024.

Ny som språkrör

Däremot har hon inte varit partiets regionpolitiska talesperson eller regionala språkrör tidigare.

Det nya uppdraget kommenterar hon så här:

”Det känns lite pirrigt och väldigt spännande men också som ett naturligt steg nu när jag har varit aktiv i flera år och bl a suttit i kommunfullmäktige i Torsås och lärt känna partiet och organisationen som distriktsordförande. Miljöpartiet behövs verkligen i regionen – vi har stora utmaningar att nå våra klimat- och miljömål, och där behövs Miljöpartiet. Även inom vården ser vi behov och vill gärna vara med och utveckla vården i Region Kalmar län i rätt riktning”, säger Amie.

Överst på de flesta

I länet finns sex valkretsar, listorna ser inte helt lika ut, men Amie står överst på de flesta. Tätt följd av Martin Arvidsson. På listorna finns även ett flertal personer som arbetar inom vården i Kalmar län och nya på listan är exempelvis Pelle Baeck, läkare inom habiliteringen på Länssjukhuset i Kalmar, och Anna Engström, läkare på vårdcentralen i Borgholm.

Det första namnet från Kalmar län på riksdagslistan är Mattias Berggren, som är gymnasielärare och ordförande för MP Vimmerby. Utöver klimat och miljö är utbildning och kulturpolitik hans hjärtefrågor och han har en masterexamen i pedagogiskt arbete. Riksdagslistan toppas av språkrören Amanda Lind och Daniel Helldén.

Utvalda hjärtefrågor

I pressmeddelandet beskriver Miljöpartiet sina båda toppkandidater så här:

Amie, som är utbildad geolog, har arbetat huvudsakligen med vatten och dricksvattenförsörjning sedan sin examen 2012. Hon beskrivs också som väldigt engagerad i klimatfrågan och var bland annat med och startade Fridays for future i Kalmar 2018.

”Vi är helt beroende av fungerande ekosystem, vilket tyvärr många politiker idag antingen inte förstår eller väljer att ignorera. Hur ska vi exempelvis kunna ha en fungerande vård eller regional utveckling om vi har akut torka och vattenbrist”, ifrågasätter och hon poängterar att maten inte uppstår i butiken och vattnet inte i kranen.

”Det är många led längs vägen, och viktigast är ju grunden – ett stabilt klimat, bördiga jordar, nederbörd inom normalspannet och ekosystemens hjälp att lagra och rena vattnet, pollinera våra grödor mm. Utan fungerande ekosystem skulle vi stå handfallna, vi måste ta vetenskapen på allvar och agera utifrån den i alla beslut som fattas”, säger Amie.

Brinner för ungas psykiska hälsa

Martin Arvidsson, som är utbildad psykolog och arbetar som skolpsykolog i länet, uppges brinna för barn och ungas psykiska hälsa. Han har tidigare erfarenheter från även barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Kalmar och Oskarshamn.

”Barn och ungas psykiska mående kommer att vara en prioritet för Miljöpartiet. BUP har problem med arbetsmiljö och personalomsättning, vilket leder till sämre vård. Vi vill se en mer tillitsbaserad verksamhetsstyrning och en psykiatri som vårdpersonal söker sig till. Den politiska majoriteten har alltför länge fokuserat på effektivisering, och högeroppositionen på privata vårdval”, säger Martin.