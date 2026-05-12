DEBATT: När infrastrukturen fungerar, fungerar Sverige

Sverige står vid ett vägskäl. I en tid av geopolitisk oro, när företag behöver trygghet för att investera och människor förväntar sig att vardagen fungerar, räcker det inte att prata om framtiden. Den måste byggas.

Under lång tid har behoven i svensk infrastruktur varit välkända. Men alltför ofta har det stannat vid utredningar och löften. Tidigare regeringar har struntat i underhållet av väg och järnväg och låtit underhållsskulden växa. Samtidigt har förseningar ökat, flaskhalsar blivit fler och frustrationen vuxit – också lokalt.

Med Kristdemokraterna i regeringsställning har underhållet prioriterats. Den nuvarande regeringen har valt att agera. Under mandatperioden har historiskt stora satsningar beslutats, med mer resurser till både vägar och järnvägar och ett tydligt fokus på att få transportsystemet att fungera.

Nu tas nästa steg. Den nationella planen för infrastruktur innebär ett samlat grepp för att möta behoven och stärka hela landet. Det är inte en plan för skrivbordet – utan för verkligheten.

Runt om i Sverige innebär det konkreta investeringar som ökar kapaciteten, förbättrar punktligheten och stärker möjligheterna att bo, arbeta och driva företag – även här. Därför ser regeringen behov av att bevara anslutningen i Linköping till Stångådals- och Tjustbanorna för att främja tillväxten i Kalmar län.

Investeringar i infrastruktur handlar ytterst om människors vardag. Om att komma i tid till jobbet, få ihop familjelivet och skapa trygghet för företag att växa. När infrastrukturen fungerar, fungerar Sverige.

Det här är en plan som tar ansvar – och som gör verklighet av sådant som länge lovats men inte levererats. Med Kristdemokraterna i regeringsställning är det verkstad och inte tomma löften.

Andreas Carlson

Infrastruktur- och bostadsminister

Gudrun Brunegård (KD)

Riksdagsledamot Kalmar län

Carl-Wiktor Svensson (KD)

Regionråd och riksdagskandidat för Kalmar län