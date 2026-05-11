Poängstarka duon skrev på för VH – ändå sprack övergångarna

Elias Lindström skrev på kontrakt för Vimmerby Hockey, men nu visar det sig att forwarden ändå stannar i Visby/Roma.

I början av april avslöjade vår tidning att Elias Lindström och Andreas Thelander var nära Vimmerby Hockey. Nu visar det sig att Visby/Roma-duon skrev på kontrakt för klubben mitt i slutspelet – men nu rivs avtalen och de stannar på Gotland.

Andreas Thelander och Elias Lindström svarade för två starka säsonger och var starkt bidragande till Visby/Romas avancemang till Hockeyallsvenskan. Duons framgångar gick inte Vimmerby Hockey obemärkt förbi och mitt i slutspelet skrev de båda på kontrakt för VH.

– Vårt önskemål var förstås att spelarna skulle vänta med att skriva på, men Vimmerby ville ha ett snabbt svar och då tvingades de att fatta ett snabbt beslut, säger sportchefen André Lundholm till Hela Gotland.

"Tongivande spelare"

Nu visar det sig att både Thelander och Lindström ändå stannar på Gotland. Fram till ett specifikt datum kan lag från högre upp i seriesystemet värva kontrakterade spelare från lägre divisioner. Men efter Visby/Romas avancemang till Hockeyallsvenskan hävdade klubben att de påskrivna avtalen inte längre gällde eftersom klubbarna numera spelar på samma nivå.

Efter diskussioner mellan agenter och klubbarna har kontrakten rivits och duon stannar i Visby/Roma, uppger Hela Gotland.

– Känns bra. Det här är två spelare som vi ser som tongivande spelare i truppens kärna, säger André Lundholm.