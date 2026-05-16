DEBATT: Norra länet kan inte vänta till 2045 – vi växlar upp nu!

Westervikspartiet anser att kommunerna i norra delen av länet behöver samarbeta mer. Foto: MostPhotos

Vi står inför ett vägskäl. Norra Kalmar län brottas med kompetensbrist, en åldrande befolkning och en infrastruktur som på sina håll står och stampar. Att prata om en färdig arbetsmarknadsregion först år 2045 är inte bara defensivt – det är en kapitulation inför de utmaningar våra företag och invånare möter idag.

Westerwikspartiet kräver nu ett helt annat tempo i genomförandet. Vi föreslår att målgången för en fungerande, sammanhållen arbetsmarknadsregion flyttas fram till 2030. Vi har inte råd med fler decennier av "planeringssjuka" och utredningar som samlar damm. Om vi inte skapar en attraktiv arbetsmarknad här och nu kommer såväl invånare som företag att söka sig till Kalmar, Linköping eller Jönköping istället.

För att nå dit krävs tre radikala grepp:

En gemensam stab – slut på dubbelarbetet. Idag sitter fyra kommuner och drar i samma frågor på varsitt håll. Det är ineffektivt. Vi vill avveckla lokala tjänster inom strategisk infrastruktur och näringsliv för att istället finansiera en gemensam, kraftfull stab. En expert som talar för de fyra kommunerna i norra Kalmar län väger tyngre mot Trafikverket än att fyra näringslivs- och arbetsmarknadsenheter var och en för sig sitter och jobbar eller konkurrerar med varandra.

Ett gemensamt gymnasieförbund. För att säkra kompetensförsörjningen måste vi slå ihop våra resurser. Ett gymnasieförbund mellan Västervik, Vimmerby, Hultsfred och Oskarshamn skapar den bredd och kvalitet som krävs för att våra ungdomar ska stanna och för att företagen ska våga satsa. Det ger oss musklerna att erbjuda utbildningar som faktiskt matchar marknadens behov och garanterar högsta kvalitet.

Infrastruktur med resultatgaranti. Vi kan inte bara drömma om stora tågprojekt två decennier bort. Vi behöver ”quick wins” senast 2030: Säkra pendlingsstråk, utökad busstrafik och en forcering av Riksväg 40 mot Göteborg samt E22. Det krävs en gemensam digital infrastruktur som gör att man kan bo i Hultsfred men jobba i Västervik utan friktion.

Vi i Westerwikspartiet ser potentialen i nordöstra Småland, men vi ser också risken i att vänta. Det handlar om politiskt mod att släppa på prestige och kommungränser. Genom bildandet av en ideell förening med ett skarpt mandat och en gemensam stab kommer vi att bli den tillväxtmotor regionen behöver.

Låt oss sluta utreda och börja genomföra. Målet är 2030 – och arbetet börjar idag.

Jonas Jalkteg

Westerwikspartiet