DEBATT: En småskolereform för att sätta små barn före stora koncerner

Vi vill genomföra en småskolereform för små klasser för alla små barn i Sverige. För oss är lärarens tid för alla barn viktigare än skolkoncernernas vinster. Det skriver länets socialdemokratiska riksdagsledamöter tillsammans med Anders Ygeman.

Svensk skola befinner sig i kris. 20 000 lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Läskunnigheten bland fjärdeklassare är dålig och har försämrats. Lärare vittnar om för stora klasser och stök.

Samtidigt har skolkoncernerna fortsatt överkompenseras med miljarder via skolpengen. Resultatet är att det går sämre än någonsin för eleverna, men bättre än någonsin för skolkoncernerna. Det här är ett extremt system jämfört med resten av världen.

Vi går därför till val på en småskolereform som ska ge alla barn en trygg och bra skolstart.

I småskolan ska det ska finnas mer utbildad personal och fler lärare som har tid att se och stötta alla barn. Reformen innebär bland annat:

- Bindande regler om maximalt 12 elever per lärare. För att komma dit vill vi satsa resurser på att anställa över 3 000 fler lärare i lågstadiet, så att de har tid att se alla elever och ge stöd utifrån behov.

- Ett fokus på att alla ska lära sig läsa och räkna, i mobilfria och trygga miljöer. Forskning visar att barn som inte får rätt stöd i rätt tid riskerar att aldrig komma ifatt.

- Ett säkerställande av en bra skolstart med en trygg övergång mellan förskola och första klass. Det ska alltid ske en trygg och bra överlämning från förskolan om barnens behov och utveckling.

Tidöpartierna har svikit sina löften och satt skolkoncernernas intressen framför elevernas bästa. Vi finansierar småskolereformen genom att stoppa koncernskolornas överkompensation. Så ser vi till att hårt arbetande människors skattepengar går till en bättre skola för alla Sveriges barn, i stället för till skolbolags vinster.

För vi vet att om alla barn ska klara grundskolan måste vi bygga en stark grund i lågstadiet. Det är ett avgörande steg för att svensk skola återigen ska bli världens bästa och mest jämlika.

Anders Ygeman, utbildningspolitisk talesperson (S)

Lena Hallengren, riksdagsledamot Kalmar län och gruppledare (S)

Laila Naraghi, riksdagsledamot Kalmar län (S)

Tomas Kronståhl, riksdagsledamot Kalmar län (S)