Jensen vann mot tidigare laget – övergången var aktuell redan inför 2025

Rasmus Jensen var starkt bidragande till Västerviks 46–44-seger mot Dackarna, laget som han körde för mellan 2021 och 2025, på tisdagskvällen. Foto: Hans Lindqvist

Efter fem säsonger och dubbla SM-guld i Dackarna lämnade Rasmus Jensen till förmån för ärkerivalen Västervik i höstas. Han fick vara med och vinna mot sitt gamla lag i kväll. – Det känns såklart jätteskönt att vinna matchen, säger Rasmus Jensen efter matchens slut.

Rasmus Jensen var flera säsonger i rad en av Dackarnas mest pålitliga poängplockare och tillika lagkapten. Efter förra säsongen, då dansken hade varit i Målillaklubben i fem säsonger och bidragit till två SM-guld och ett SM-silver, blev det en flytt till Västervik och en återförening med Mikael Teurnberg.

I Västerviks tredje match för säsongen väntade Dackarna på hemmaplan och Västervik drog det längsta strået och vann med 46–44.

– Det var roligt att köra mot mitt gamla lag. Många välkända ansikten, men också ganska många nya ansikten. Det känns såklart jätteskönt att vinna matchen. Lite mer känns när det är ett derby, säger Rasmus Jensen.

Hur speciellt var det att möta Dackarna som du har kört för i fem säsonger?

– Det är alltid lite speciellt, men jag tycker att det är lite roligare när det börjar bli en semifinal eller en final. Under mina säsonger i Dackarna mötte jag Västervik i flera semifinaler och finaler och det är klart att det är lite roligare när det betyder lite mer än en grundseriematch. Det är vår tredje match i år och det är väldigt tidigt in på säsongen.

På väg till Västervik redan inför 2025

Rasmus Jensen berättar att han var på väg till Västervik inför säsongen 2025 då laget leddes av Morgan Andersson.

– Jag har ändå pratat med ”Mogge” i flera säsonger om vi skulle försöka få till en övergång. Det var inte mycket, men lite om vi skulle försöka kolla lite på det. Jag skulle egentligen ha flyttat hit förra året när ”Micke” hade lämnat Dackarna. Jag och ”Mogge” pratade lite på en tävling i Prag. Vi bodde på samma hotell och han skulle åka hem och kolla lite på hur det såg ut med snittet, men han fick inte plats i laget. Det blev att jag fortsatte ett år till i Dackarna och det blev ändå okej med den nya styrelsen. När jag fick nys om att ”Micke” skulle gå till Västervik var det ett väldigt lätt beslut eftersom vi pratar väldigt bra med varandra. Ibland pratar vi i telefon om saker som har ingenting med speedway att göra så han är lite mer än en lagledare.

Rasmus Jensen noterades för tio poäng på fem körda heat och fick chansen i nomineringsheatet tillsammans med ostoppbare GP.britten Robert Lambert

– Tio poäng är faktiskt ganska bra. Jag försökte göra en lite större ändring före heat 15, men jag missade starten totalt och sedan var det inte så jäkla mycket att göra.

Då klev Robert Lambert fram och fixade segern?

– Han hade bana ett så det var lite smidigare än bana tre, säger han och skrattar och kommenterar sin egen kväll.

– Om man kör nomineringsheatet med de nya reglerna har man haft en ganska okej kväll.