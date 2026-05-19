Annas läckra frispark säkrade segern för FBSK

Frödinge har radat upp enkla vinster på sistone. Idag fick man slita betydligt hårdare – men tre poäng blev det ändå.

Frödinge inledde fint och hade 3-0 efter första. I andra hade hemmalaget chanser att dra ifrån ytterligare, men HMIS gav inte upp och gick upp till 3-2. FBSK blev inte stressat och hade bra koll på poängen. Anna Danielsson avslutade matchen med en urläcker frispark i krysset fram till 4-2.

Det var hennes andra mål för dagen. Övriga två stod Louise Andersson för.

– HMIS var det bästa motståndet hittills och vi gör en hyfsad match offensivt, däremot hade vi lite problem defensivt med de stora ytor som blir med niomanna. Det blir onödigt spännande när de gör 3-1 och 3-2, vi har fyra-fem jättelägen att stänga matchen som vi bränner. Efter 3-2 tycker jag att vi hanterar det sista på ett bra sätt. Vi blir inte så ängsliga och det är en nyttig erfarenhet, säger tränaren Robin Blomberg.

Ebba Sand, Elin Kratz och Linnea Kratz plussas i hemmalaget.

