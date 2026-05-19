"Sir" Lambert dominerade på Hejla Arena: "Rätt häftigt när de ropar mitt namn"

"Sir Robert Lambert". Så presenteras den brittiske världsstjärnan i Västervik. Något han själv uppskattar. – Det är rätt häftigt när de ropar mitt namn och säger så, säger han och ler efter derbysegern mot Dackarna.

"Sir Robert Lambert", som han presenteras av speakern, tog 14 av maximala 15 poäng och avgjorde matchen med sin heatseger i nomineringsheatet.

– Det var en tuff match. Varje gång vi hade ett lagsnack känns det som att det stod oavgjort. Det var tufft hela vägen in i slutet och vi fick verkligen gräva djupt, men vi lyckades ta poängen för att vinna. Det var en viktig seger för oss, säger Robert Lambert.

Vad var nyckeln till det?

– Att vi jobbade hårt. Banan var utmanande för en del, men vi tog några viktiga heatsegrar när det verkligen behövdes.

"Vet inte varför riktigt"

Han kunde självfallet inte vara något annat än nöjd med sin egen insats.

– Min kväll var bra. Jag är glad för den och kunde inte önskat mig mer. Jag gjorde mitt jobb där ute och är väldigt glad för det.

De kallar dig "Sir" här. Vad tänker du om det?

– De började med det förra året också. Jag vet inte varför riktigt, men det kanske är en brittisk grej från kommentatorn. Det är ganska häftigt när de ropar mitt namn och säger "Sir Robert Lambert".