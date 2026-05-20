Just nu pågår en genomlysning av Näs: "Behöver inte oroa sig"

För cirka 20 år sedan bildade kommunen bolaget Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs. I cirka tio år har Astrids arvingar varit ägare. Nu pågår en genomlysning av Näs.

För tio år sedan började Vimmerby kommun och nuvarande Astrid Lindgren AB diskutera framtiden för Astrid Lindgrens Näs och bolagets fortsatta utveckling.

Det resulterade i att parterna skrev under ett avtal i början av februari 2017 och i april samma år skedde övertagandet. Astrids Lindgrens Näs såldes av kommunen för en krona och Astrid Lindgrens arvingar tog över bolaget genom det som numera heter Astrid Lindgren AB och som också driver Astrid Lindgrens Värld.

Ambitionerna och målbilden sattes då högt. I april 2017 berättade Nils Nyman, barnbarn till Astrid Lindgren och vd för familjens ägarbolag, att Näs skulle ha 100 000 besökare år 2022 och gå med vinst.

Nu vet vi att Näs hade 37 000 besökare förra året.

– Näs har haft det tuffare och vi får det inte riktigt att lyfta. Vi tittar på hur vi ska kunna utveckla Näs och vad som är reseanledningen där. Vi håller på med det just nu och hoppas få en bra genomlysning till hösten. Då ska vi titta på vilken utveckling vi ska ta det, sa Joacim Johansson, vd för Astrid Lindgrens Värld när han besökte fullmäktige nyligen.

"Då blir det skillnad"

Det här väcker förstås en del frågor och vår tidning ringde därför upp Joacim Johansson för att han skulle få utveckla vad det är för genomlysning av Näs som pågår.

Om någon blev orolig för muséets framtid är den oron obefogad, menar han.

– Det ska man inte vara. Vi har ingen sådan ambition på något sätt. Det handlar mer om vad vi ska fokusera på och vad vi kan göra för att få ännu fler att besöka oss. Det är en fantastisk plats känner vi internt i koncernen och vi har kostat på den nya basutställningen. Vi lade 13 miljoner kronor på den utställningen, men vi får inte riktigt skjuts på det. Det är vad det handlar om, säger han.

Samtidigt känner Joacim Johansson att man kanske haft för höga ambitioner.

– Vi har 37 000 gäster på ett personmuseum i en mindre stad i Småland. Tittar man på kulturinstitutioner och andra muséer är det en bra siffra, men vi jämför oss ju med Sveriges fjärde största park och då blir det skillnad.

Tror på en bra sommar

Att Näs skulle försvinna finns inte på kartan.

– Nej, det finns ingen sådan plan. Inte alls. Det behöver man inte oroa sig för. Det handlar verkligen mer om vad vi ska prioritera, vad vi ska göra och hur vi ska göra det för att locka hit ännu fler.

Den här genomlysningen har pågått sedan förra hösten.

– Vi hoppas att den blir klar i höst och vi har snart jobbat med den i ett års tid.

Joacim Johansson vill dock inte gå in någonting på innehållet.

– Nej, det handlar om affärsstrategier kring Näs och det är inget vi vill göra offentligt eller för synligt. Det är affärsmässiga frågor som handlar om vår egen framtidsplan och utvecklingsplan.

Hur är känslan inför årets säsong?

– Det finns alla möjligheter att göra en bra somrar. Fram till i söndags har vi ökat antalet gäster och haft 200 fler än budgeterat. Vi jämför oss med parken där vi har fått en kanonstart, men procentuellt sett är det jättemycket. Det är från låga volymer men minst lika imponerande och det har börjat bra på Näs.