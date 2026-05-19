DEBATT: Studenten ska vara ett minne – inte en ekonomisk baksmälla

Studenten ska vara ett minne – inte en ekonomisk baksmälla via lån. Kläder, mössa, bal, fester, studentflak, resor, mottagning och presenter – listan kan göras lång. Som förälder vill man ge sitt barn det allra bästa. Det kan lätt kännas som att ”alla andra” verkar ha råd. I en tid där sociala medier visar upp påkostade firanden från större städer och andra länder, är det lätt att tro att det är normen. Men verkligheten ser olika ut.

Höga förväntningar verkar ha ökat även vid skolavslutning i årskurs 9 och vid konfirmation exempelvis. Det borde få handla om att uppmärksamma en prestation och en övergång i livet. Ändå blir firanden allt dyrare och pressen på familjer ökar.

Börja i verkligheten – inte i jämförelsen

Om firandet innebär att hushållet måste ta av sparpengar som behövs till annat, eller i värsta fall ta lån – då är det viktigt att stanna upp. Den centrala frågan är: vad har just din familj råd med?

Ett klokt första steg är att sätta sig ner tillsammans i familjen och fråga sig: Vad är viktigast? Vad kan vi avstå? Hur kan vi göra det enklare? Kanske är det viktigaste att få fira med vänner – inte att ha den dyraste festen? Skriv upp alla poster och vad de faktiskt kostar. Budget är egentligen aldrig krångligare än att skriva upp alla plus och minus och se till att det går ihop på slutraden.

Det finns många sätt att hålla nere kostnaderna – låna kläder, köp begagnat, sy om din mammas balklänning, fixa hår och smink själv, ha en mindre mottagning och fokusera på umgänge istället för perfektion. När din ungdom får vara delaktig i planering och prioriteringar ökar förståelsen för familjens ekonomi. Det kan också vara rimligt att barnet själv bidrar till vissa delar, vilket även det stärker ungdomens ekonomiska förståelse och ansvar. En svår fråga är om det finns en öppen dialog mellan föräldrar – eller om alla i tysthet försöker leva upp till vad de tror att andra gör. Att våga sänka nivån kan göra det lättare för fler. Vem börjar?

Ökade klyftor

Samtidigt speglar firandena något större i samhället. De socioekonomiska skillnaderna blir allt tydligare då vissa ungdomar får påkostade studentfiranden med resor och stora fester och andra riskerar att stå utanför. När firanden blir allt dyrare riskerar de att bli en klassmarkör – där inte alla kan delta på lika villkor.

Hos Konsument Höglandet möter vi återkommande familjer som känner pressen att ge sina barn “det alla andra får”, trots att ekonomin inte räcker. Många hushåll kämpar redan med höga levnadskostnader. Ändå fortsätter kostnaderna för firanden att öka eftersom få vågar bryta normen och det kan bli ett första steg in i en mer ansträngd ekonomi. Det är en utveckling vi behöver ta på allvar. Vi möter även unga som känner att de inte räcker till – inte på grund av prestation, utan på grund av pengar.

Våra råd

• Ett firande bör inte finansieras med lån eller krediter. Den typen av konsumtion riskerar att få konsekvenser långt efter att ballongerna har tappat luften.

• Gör en budget, prioritera det viktigaste, diskutera med ditt barn.

• Det behövs en mer öppen diskussion om nivåerna i samhället där vi gemensamt bidrar till att sänka pressen. Ingen ska behöva känna att ekonomi avgör värdet av en livshändelse.

• Det mest värdefulla du kan ge ditt barn är trygghet, närvaro och realistiska förväntningar. Studenten ska vara ett minne att bära med sig – inte en räkning att bära efteråt.

Behöver din familj hjälp med att se över er ekonomi och göra en budget? Har balklänningen ni beställt från Kina inte kommit fram eller spruckit i sömmarna. Kontakta oss på Konsument Höglandet- budget- och skuldrådgivning samt konsumentvägledning. www.nassjo.se/konsument