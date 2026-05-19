DEBATT: Jag har en önskan om tågstopp i Gullringen

Jens af Ekenstam Stenman vill se tågstopp i Gullringen för att fler ska kunna besöka simhallen.

Läser med intresse MP:s artikel om Stångådalsbanan och andra tankar de har runt kollektivtrafik och finner att vi delar många. Bland annat Sverigekortet på kollektivtrafik i hela landet. Det ÄR galet när kollektivtrafik är dyrare än att ta bilen.

Under många år reste jag dagligen med buss sju mil enkel väg till och från mitt arbete och jag kan bara rekommendera det! Tänk att själv slippa köra i mörker, regn, slask och snö! Tack chaufförerna!

Det finns ofta praktiska problem. Som barnen man har på förskolan som ska hämtas och lämnas, eller så har man en mil till närmaste hållplats … Så det är inte för alla. Men pröva ni som kan!

Jag har i alla möjliga sammanhang fört fram en önskan om tågstopp i Gullringen.

Det är en modest början och min tankebana går så här: Idag är restiden mellan Kalmar och Linköping prio ett. Inget får inkräkta på den. Det är något människor har bestämt. Undersökningar visar nämligen att det är vad folk vill ha. Kortare restid.

Läggs ett stopp ner ökar kundnöjdheten. Min teori är att de som klev på och av vid det stoppet inte längre är med i den enkät som ofta görs på tåget en tid efteråt. Det är inte så underligt att man får ett sådant resultat då.

En annan teori är istället att ju fler ställen ett tåg stannar på desto fler kan kliva på. Och desto fler ställen finns det att kliva av. Och därigenom fler anledningar att i första läget kliva på.

Själv skulle jag utan tvekan överleva femton minuter extra restid mellan Kalmar och Linköping.

Så, varför ett tågstopp i Gullringen? Jo, det finns redan ett extra stopp i Vimmerby kommun. Vid ALV. Tre månader om året. Så detborde inte vara något som helst hinder med ett annat stopp de andra nio månaderna vadrestiden anbelangar.

Om sommaren badar många i våra sjöar och hav. Men de andra nio månaderna kunde man istället ta tåget till Gullringen åtta gånger om dagen - sex gånger om dagen på helgerna - för att bada i simhallen där.

Skatteavdrag för alla på landsbygd och glesbygd är också gamla idéer. Kan betalas med högre bränslepriser tvärs över. Det kan ge betydligt högre skatteavdrag än 2 900 per person och år och även för barnen i en familj. Vill man bli vinnare på det flyttar man ut på landet. Med potentiellt mindre bostadsbrist i storstäderna som följd, fler barn i landsbygdsskolor, fler kunder i lanthandeln, fler medlemmar i lokala föreningar och nya företag på landsbygden.

Jens af Ekenstam Stenman - V i Vimmerby