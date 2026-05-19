Hon lämnar moderklubben – här är nya klubben: "Back med bra spelsinne"

Minea Snickars lämnar Vimmerby IBK som hon har tillhört hela karriären för spel i Linköpingsklubben Hjulsbro IK.

Minea Snickars är fostrad i Vimmerby IBK och har tillhört moderklubben hela karriären.

Den 21-årige backen har precis genomfört sin femte säsong i VIBK:s damlag och noterades för 13 poäng, fördelat på nio mål och fyra assist, på 16 matcher i division 2. VIBK gjorde comeback med ett damlag i seriespel under den gångna säsongen och slutade på femte plats.

Det står nu klart att Minea Snickars inte kommer vara en del av Vimmerby IBK:s trupp nästa säsong. Hon har flyttat till Linköping och gjort klart med spel i Hjulsbro IK till kommande säsong.

”Minea är en rightfattad back med bra spelsinne och ett lugnt och metodiskt spel med bollen. Här får vi också in en back som kan kliva in bra i närkamperna”, skriver Hjulsbro IK i ett inlägg på sin hemsida.