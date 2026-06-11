CHOCKEN: FÖRLOSSNINGEN STÄNGER I SOMMAR – ”BÖRJADE GRÅTA”

I dag nåddes gravida kvinnor i norra Kalmar län av chockbeskedet att förlossningen vid Västerviks sjukhus stänger under drygt två veckor i sommar. Bemanningssituationen anges som orsak. – Jag blev chockad och började gråta. För mig som förstföderska är det en mardröm att ha nästan en och en halv timme till närmaste förlossning, säger Ida från Västervik.

Det var under torsdagseftermiddagen som alla gravida kvinnor med beräknad förlossning under perioden 13 juli till 2 augusti fick ett sms från 1177. Man uppmanades att logga in 1177.se, för att där mötas av chockbeskedet.

”Under perioden 2027-07-18 till 2026-08-02 kommer Förlossningen vid Kvinnokliniken, Västerviks sjukhus inte ha möjlighet att ta emot födande kvinnor”, inleddes brevet, som är undertecknat av Michael Algovik, överläkare och verksamhetschef.

Orsaken till det drastiska beslutet uppges vara bemanningssituationen och att man därför måste ”reducera verksamheten för att säkerställa en trygg och säker vård för både den födande och barnet”.

Hänvisas till andra sjukhus

Under den aktuella perioden hänvisas alla födande till andra sjukhus. Om man börjar få värkar eller andra tecken på att förlossningen startar ska boende i trakterna kring Vimmerby och Hultsfred kontakta förlossningen i Eksjö, boende i närheten av Oskarshamn ska kontakta förlossningen i Kalmar och boende i norra Kalmar län (exempelvis Överum och Gamleby) ska kontakta förlossningen i Norrköping eller Linköping.

Om man som Ida, som vi kallar kvinnan som vi har pratat med, bor i eller i närheten av Västervik ska man kontakta förlossningen i Västervik för att få besked vilket sjukhus som kan ta emot en.

Förlossningsavdelningarna vid de kringliggande sjukhusen uppges vara informerade och samverkar med Västerviks sjukhus.

Under den aktuella perioden kommer inte heller planerade snitt eller igångsättningar att kunna göras vid förlossningen i Västervik. Graviditetskontroller, mödrahälsovård, telefonrådgivningen och gynekologisk verksamhet påverkas dock inte av förändringen utan fortsätter som vanligt, står att läsa i regionens brev.

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Chockad och jätteledsen

För Ida, och förmodligen för många andra som berörs av dagens besked, kom det som en fullständig kalldusch.

– Jag blev chockad, jätteledsen och började gråta. När den första chocken har lagt sig är det så klart oron som tar över. Man uppmanas ju att man ska klara av så mycket som möjligt hemma, men som förstföderska vet jag ju inte hur det ska kännas, vad som ska kännas och när man ska uppsöka vården, säger Ida.

– Vi har under de senaste dagarna och veckorna haft föräldraträffar, träffat barnmorskan och gått på en ”föda utan rädsla-kurs”, men det har inte nämnts någonting om detta. Visst, det är klart att de inte kan prata med oss om det innan det är helt spikat, och de kanske också ha varit ovetandes. Men att bara få ett meddelande klockan halv fem en torsdag när det inte går att få tag på någon som kan lugna en och svara på alla frågor som dyker upp – det är för dåligt. Mödravården stängde vid klockan 15 i dag, så jag kan tänka mig att stackarna på förlossningen har blivit nedringda i eftermiddag och i kväll. Jag ska ringa mödravården i morgon – man vill ju bara känna sig trygg i den hela den här situationen, och förhoppningsvis kan de lugna mig och ge några svar, säger Ida.

”En mardröm”

Idas förlossning är planerad till mitt i den aktuella perioden, och det har fått henne att vrida och vända på alla stenar och tankar efter dagens besked.

– Man undrar ju hur det ska bli. För mig som förstföderska är det en mardröm att med gasen i botten ha nästan en och en halv timme till närmaste förlossning, vare sig det blir Kalmar, Norrköping, Linköping eller Eksjö. Kommer jag att föda vid vägkanten, ska jag ringa ambulans om det sätter i gång snabbt, ska man försöka föda på något annat sätt, ska vi sätta i gång det för tidigt eller ska vi ta in på hotell i Linköping en månad? Tankarna bara far omkring.

Hur känner du i stort för det besked du fick i dag?

– Det är helt galet. Västervik är kanske ingen stor stad, men definitivt tillräckligt stor för att en så här viktig avdelning på sjukhuset måste kunna fungera. Det måste ju finnas personal, och personal som har rimliga arbetsförhållanden.

Från och med den 3 augusti återgår verksamheten till det normala igen.

Under torsdagskvällen har vi inte lyckats nå någon ansvarig på Västerviks sjukhus för en kommentar.