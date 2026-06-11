11 juni 2026
Veckans Vimmerby Sök

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  • LISTA: Här är alla stipendiater i årskurs ett och två på gymnasiet

    Här är Vimmerby Sparbank och Sparbanksstiftelsens stipendiater i årskurs 2 på Vimmerby gymnasium. Stipendierna delades ut av Claes Roos och Carolina Davidsson. Foto: Ossian Mathiasson

  • LISTA: Här är alla stipendiater i årskurs ett och två på gymnasiet

    Här är Vimmerby Sparbank och Sparbanksstiftelsens stipendiater i årskurs 1 på Vimmerby gymnasium. Stipendierna delades ut av Claes Roos och Carolina Davidsson. Foto: Ossian Mathiasson

  • LISTA: Här är alla stipendiater i årskurs ett och två på gymnasiet

    Olivia van Ewijk, SAB24, mottog Mercatus Engineering AB:s stipendium. Foto: Ossian Mathiasson

  • LISTA: Här är alla stipendiater i årskurs ett och två på gymnasiet

    Restaurangeleven Linda Johansson, RL24, tilldelades Astrid Lindgrens Världs stipendium av Linus Andersson. Foto: Ossian Mathiasson

  • LISTA: Här är alla stipendiater i årskurs ett och två på gymnasiet

    Tim Wennerholm, EE24, mottog Vimmerby Energi & Miljö AB:s stipendium av Carolina Edgren. Foto: Ossian Mathiasson

  • LISTA: Här är alla stipendiater i årskurs ett och två på gymnasiet

    Mohammad Taleb, SAS24, och Edi Rexha, TE24, driver UF-företaget EKCraft och fick stipendium för bästa UF-företag av Handelsbanken. Foto: Ossian Mathiasson

  • LISTA: Här är alla stipendiater i årskurs ett och två på gymnasiet

    Isabelle Gunnarsson, FS25, mottog ICA Kvantums handelsstipendium som delades ut av ICA Kvantums ägare Pelle Lindqvist. Foto: Ossian Mathiasson

  • LISTA: Här är alla stipendiater i årskurs ett och två på gymnasiet

    Vimmerby Handels stipendium gick till Meja Wigren, FS24, och delades ut av Beathe Skaate. Foto: Ossian Mathiasson

  • LISTA: Här är alla stipendiater i årskurs ett och två på gymnasiet

    För första gången delar Lansengruppen ut ett stipendium. Det går till Melvin Björngard, VO24, och stipendiet delades ut av Malin Hamlin. Foto: Ossian Mathiasson

LISTA: Här är alla stipendiater i årskurs ett och två på gymnasiet

NYHETER 11 juni 2026 11.45

Ett gäng stipendier delades ut till gymnasieeleverna i årskurs 1 och 2 på Vimmerby gymnasium på torsdagsförmiddagen. Här kan du se hela listan. 

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Donator: Vimmerby sparbank och Sparbanksstiftelsen, årskurs 1 

EE25 Ellen Adin

FS25 Molli Sjöstrand

FT25 Denim Stridell             

IMA25 Tyra Backstad

IN25 Emil Hangren

NA25 Adiya Abdul Majed

RL25 Vinga Bronswinge                

SA25 Ronja Rubertsson

TE25 Judith Dahlén Isaksson

VO25 Julia Åberg

Donator: Vimmerby sparbank och Sparbanksstiftelsen, årskurs 2

EE24 Lucas Bengtsson         

FS24 Stella Johansson

FT24  Alex Holmberg  

IN24 Dmytro Panchenko

NA24 Oliver Myrefelt Westman 

RL24 Hayat Mohammed      

SAB24 Albin Fröberg    

SAS24 Alma Alzaree

TE24 Rain Usa Munlawin

VO24 Julia Lindahl

Donator: Mercatus Engineering AB

SAB24 Olivia van Ewijk

Donator: Astrid Lindgrens Värld

RL24 Linda Johansson

Donator: Vimmerby Energi & Miljö AB

EE24 Tim Wennerholm

Donator: Handelsbanken

Bästa UF-företag – EKCraft

TE24 Edi Rexha 

SAS24 Mohammad Taleb

Donator: ICA Kvantums Handelsstipendium

FS25  Isabelle Gunnarsson                

Donator: Vimmerby Handels stipendium

FS24 Meja Wigren       

Donator: Lansengruppen

VO24 Melvin Björngard

Donator: Vimmerby Inner Wheel Club

SAB24 Linn Lindersson

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Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

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