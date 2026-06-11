LISTA: Här är alla stipendiater i årskurs ett och två på gymnasiet

Donator: Vimmerby sparbank och Sparbanksstiftelsen, årskurs 1
EE25 Ellen Adin
FS25 Molli Sjöstrand
FT25 Denim Stridell
IMA25 Tyra Backstad
IN25 Emil Hangren
NA25 Adiya Abdul Majed
RL25 Vinga Bronswinge
SA25 Ronja Rubertsson
TE25 Judith Dahlén Isaksson
VO25 Julia Åberg
Donator: Vimmerby sparbank och Sparbanksstiftelsen, årskurs 2
EE24 Lucas Bengtsson
FS24 Stella Johansson
FT24 Alex Holmberg
IN24 Dmytro Panchenko
NA24 Oliver Myrefelt Westman
RL24 Hayat Mohammed
SAB24 Albin Fröberg
SAS24 Alma Alzaree
TE24 Rain Usa Munlawin
VO24 Julia Lindahl
Donator: Mercatus Engineering AB
SAB24 Olivia van Ewijk
Donator: Astrid Lindgrens Värld
RL24 Linda Johansson
Donator: Vimmerby Energi & Miljö AB
EE24 Tim Wennerholm
Donator: Handelsbanken
Bästa UF-företag – EKCraft
TE24 Edi Rexha
SAS24 Mohammad Taleb
Donator: ICA Kvantums Handelsstipendium
FS25 Isabelle Gunnarsson
Donator: Vimmerby Handels stipendium
FS24 Meja Wigren
Donator: Lansengruppen
VO24 Melvin Björngard
Donator: Vimmerby Inner Wheel Club
SAB24 Linn Lindersson