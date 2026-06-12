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Se hela listan – här är alla som tar studenten i Vimmerby i dag

Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Se hela listan – här är alla som tar studenten i Vimmerby i dag

NYHETER 12 juni 2026 07.00

I dag bryter årets stora studentyra ut i Vimmerby när Vimmerby gymnasiums avgångselever springer ut från skolan som nybakade studenter. Här är listan över de 126 elever som tar studenten.

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El- och energiprogrammet, EE23

Hugo Alvin, Nils Danielsson, Viktor Danielsson, Arvid Danlid, Ludde Eriksson, Emil Garlén, Kim Johansson, Viktor Karlsson, Timothy Olsson, Amanda Sandberg, Tias Svensk Rosin, Edvin Svensson, Charlie Thorsson, Joel Edvin Jeremiah Wiberg, Noah Zeylon Thoresson, Theo Zeylon Thoresson.

Försäljning- och serviceprogrammet, FS23

Viggo Aas Rydell, Florian-Sorin Dinu, Tuva Dovnäs, Hannah Eccleston, Willy Gustafsson, Saha Ibricic, Elvira Källåker, Felix Larsson, Ebba Lind, Amanda Lundbäck, Melvin Nilsson, Vincent Sköld, Jasmine Tao Gustavsson, Otto Westerling.

Fordon- och transportprogrammet, FT23

Arin Al Halah, Simon Huang, Mjd Kharouf, Axel Måhammar, Imad Samo, Kamran Sherzad, Nova Lövgren Fransson.

Naturvetenskapliga programmet, NA23

Hanen Al Mahamid, Emma Eliasson, Agnes Erlandsson, Mikaela Fasth, Reta Hanno, Anna Huiskes, Fanny Johansson Ask, Agnes Karlsson, Gry Karlsson, Emilia Larsson, Samanta Malakauskaité, Sofia Rozanova, Annie Rönn, Elvira Sager, Noa Snickars, Cornelia Strid, Astrid Styrbjörn, Ellen Svensson, Tyra Swahn, Frank Wohlfart. 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, RL23

Jennifer Andersson, Clara Arvidsson, Hanna Axelsson, Tilda Gunnarsson, Kevin Gustafsson, Alicia Håkansson, Wilma Lilja, Harald Petersson, Hanna Widerberg, Liam Johansson, Melvin Johansson.

Samhällsprogrammet med inriktning på beteendevetenskap, SAB23

Travis Gustafsson, Elliot Johansson, Jana Mojsilovic, Smilla Nyström Thelin, Ester Rinaldo, Aydan Rustamli.

Samhällsprogrammet med inriktning på media, SAM23

Ronja Andersson, Wilda Karlsson, Ellie Larsson, Olof Nilsson, Linnéa Pettersson, Agnes Pettersson Berg, Isa Reimhult, Assar Simonsson, Martin Söderberg, Xiao Lin Zheng.

Samhällsprogrammet med inriktning på samhällsvetenskap, SAS23

Kais Alhaffar, Melker Björkén, Vilda Cederlöf Larsson, Adnan Hrnic, Jakob Hultqvist, Faris Husic, Otto Johansson, Liam Kostenius, Ludvig Linderson, Isaak Anfin Nelson, Ahmed Mohamed Omar, Elmar Omerovic, Richard Quimbay Altamar, Maja Sandebo och Youssef Yahia.

Teknikprogrammet, TE23

Rasmus Adolfsson, Sixten Agebjörn, Kristoffer Aleksiev, Edward Antal, Daniel Arvidsson, Tion Gunnarsson, Erik Havskog, Wilgot Hedqvist, Teo Johansson Axelsson, Jason Nick Keller, Robban Larsson, Pijus Lukosius, Adrian Milton, William Palmgård, Jacob Passmark, Alva Pettersson, John Sandberg och Eskil Älvehag.

Vård- och omsorgsprogrammet, VO23

Fawaz Baraket, Zillal Baraket, Zahraa El-Harake, Sara Hollenbach, Bana Mousa, Senar Moustafa, Isabel Pettersson, Tyra Svensson och Eevi Verschoor.

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Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

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