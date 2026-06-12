Lokala lärare hyllades hos landshövdingen – "Sådan entusiasm"

Certifierade lärarna Mariia Erkhova, Ingela Fyreskär och Emma Nelson samt Linda Myrinder, Anna Hofvergård och Philip Engström på Ungföretagsamhet i Kalmar län. Foto: Privat

Thea Norberg på Gamleby gymnasium uppmuntrades av Sparbanken eken med 5 000 kronor. Foto: Privat

De diplomerade lärarna Christina Eveborn, Marianne Vifell Waters och Joanna Haglund tillsammans med Linda Myrinder, Anna Hofvergård och Philip Engström på Ungföretagsamhet i Kalmar län. Foto: Privat

Vid en festlig ceremoni i landshövdingens residens i Kalmar hyllades gymnasielärare för sitt arbete med UF-företagande. – De gör det med sådan entusiasm och professionalitet, säger Anna Hofvergård, regionchef på Ung Företagsamhet.

En gång om året bjuder Ung Företagsamhet tillsammans med landshövding Allan Widman in till sommarlunch på residenset, till vilken ett 40-tal var inbjudna.

– Det här var tionde gången som lärare och även elever bjöds in och hyllades, säger Anna Hofvergård.

Vid den här ceremonin certifieras lärare efter två år arbete och diplomet erhålls efter flera års arbete, plus att man ska ha jobbat aktivt med att utveckla UF-arbetet på skolan och i kommunen man jobbar.

”För att erhålla ett diplom krävs dokumenterad kunskap om, och stort engagemang för, Ung Företagsamhet”, står det på diplomet.

– Vi är stolta och glada över att så många väljer att arbeta med UF-företag och gör det med sådan entusiasm och professionalitet. De är extremt duktiga våra lärare, säger Anna Hofvergård.

Hela listan med hyllade

Under lunchen certifierades Emma Nelson, SYAB Transportgymnasium i Kalmar, Sandra Yngve, Vimmerby Gymnasium, Mariia Erkhova, CIS i Kalmar, Ingela Fyreskär, Jenny Nyströmskolan i Kalmar och John Averhäll på Naturbruksgymnasiet i Kalmar.

Lärare som diplomerades var Johanna Haglund, Åkrahällskolan i Nybro, Marianne Vifell Waters, Hultsfreds Gymnasium, Christina Eveborn, anpassat gynasium på Oscarsgymnasiet samt Helene Almquist och Peter Iselau, både Västerviks Gymnasium.

Dessutom delade Sparbanken Eken ut årets Alumnistipendie till Thea Norberg, Naturbruksgymnasiet i Gamleby, som fick 5 000 kronor.