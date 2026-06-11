LISTA: Här är stipendiaterna på Astrid Lindgrens skola

Skolavslutningen är över på AL-skolan och stipendier har delats ut. Bilden är en genrebild.
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Skolans stipendier 2025/2026
Motivering: ”Dina lärare har beslutat att Du ska få en premie för stort flit, goda ambitioner, gott kamratskap och att Du har visat på en positiv utveckling”.
Årskurs 7:
7A) Alfred Svensson, Ingemar Fransson
7B) Theo Lind, Sahar Hussein
7C) Hugo Thalin, Ellen Lundahl
Årskurs 8:
8A) Liam Jacobsson, Oscar Lindström
8B) Lina Höglander, Gustav Fröberg
8C) Linda Ahmed, Enis Nogu
8D) Vilgot Karlsson, Farouq Hafez
Ansgarius-Stiftelsen
Motivering: ”Du har fått stipendium från Ansgarius-Stiftelsen för att du varit ett gott föredöme, även utanför klassrummets väggar som med lojalitet och entusiasm bidragit till en god arbetsmiljö för kamrater och lärare”.
9A) Yara Shalhoum, Altin Bajrami, Isa Johansson, Edion Lulaj
9B) Märta Gunnarsson
9C) Axel Karlsson, Lava Ibrahim, Noah Thalin, Charlie Nilsson
9D) Valter Ericsson
Bröderna Lejonhjärta
Motivering: ”Du har visat prov på mod under året i Jonathan & Karl Lejonhjärtas anda”.
Noah Thalin, 9C.