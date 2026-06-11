LISTA: Här är stipendiaterna på Astrid Lindgrens skola

Skolavslutningen är över på AL-skolan och stipendier har delats ut. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Sommarlovet är här. Under torsdagen var det avslutning för högstadieeleverna på Astrid Lindgrens skola i Vimmerby.

Skolans stipendier 2025/2026

Motivering: ”Dina lärare har beslutat att Du ska få en premie för stort flit, goda ambitioner, gott kamratskap och att Du har visat på en positiv utveckling”.

Årskurs 7:

7A) Alfred Svensson, Ingemar Fransson

7B) Theo Lind, Sahar Hussein

7C) Hugo Thalin, Ellen Lundahl

Årskurs 8:

8A) Liam Jacobsson, Oscar Lindström

8B) Lina Höglander, Gustav Fröberg

8C) Linda Ahmed, Enis Nogu

8D) Vilgot Karlsson, Farouq Hafez

Ansgarius-Stiftelsen

Motivering: ”Du har fått stipendium från Ansgarius-Stiftelsen för att du varit ett gott föredöme, även utanför klassrummets väggar som med lojalitet och entusiasm bidragit till en god arbetsmiljö för kamrater och lärare”.

9A) Yara Shalhoum, Altin Bajrami, Isa Johansson, Edion Lulaj

9B) Märta Gunnarsson

9C) Axel Karlsson, Lava Ibrahim, Noah Thalin, Charlie Nilsson

9D) Valter Ericsson

Bröderna Lejonhjärta

Motivering: ”Du har visat prov på mod under året i Jonathan & Karl Lejonhjärtas anda”.

Noah Thalin, 9C.