Det har tillsammans med gårdagens stipendieutdelning för eleverna i årskurs ett och två delats ut stipendier till ett värde av 175 500 kronor. Vimmerby gymnasium uttrycker att det aldrig varit möjligt utan donatorerna. I år finns det tre nya donatorer: Lansengruppen, Vimmerby Inner Wheel Club och Envodium.
Donator: Sparbanksstiftelsen Vimmerby och Vimmerby Sparbank:
EE23 Edvin Svensson
FT23 Nova Lövgren Fransson
FS23 Willy Gustafsson
NA23 Frank Wohlfart
RL23 Hanna Axelsson
SAB23 Jana Mojsilovic
SAM23 Olof Nilsson
SAS23 Maja Sandebo
TE23 Jacob Passmark
VO23 Sara Hollenbach
Donator: Ansgarius-stiftelsen
SAM23 Isa Reimhult
SAS23 Elmar Omerovic
SAB23 Smilla Nyström Thelin
NA23 Anna Willemijn Huiskes
NA23 Agnes Karlsson
TE23 Teo Axelsson Johansson
Donator Märta och Axel Dunges minnesfond
RL23 Clara Arvidsson
SAS23 Jakob Hultqvist
NA23 Astrid Styrbjörn
Donator: Mercatus Engineering AB
SAS23 Kais Alhaffar
Donator: Emil i Lönnebergas stipendium
RL23 Jennifer Andersson
Donator: Lions Club Vimmerby Linnéas
SAS23 Ludvig Lindersson
NA23 Mikaela Fasth
Donator: Lions Club Vimmerby Musik stipendium
NA23 Elvira Sager
Donator: Webbpartner
NA23 Noa Snickars
Donator: Mikael Sandströms kulturstipendium
NA23 Emilia Larsson
Donator: Bokpremium till elevrådets ordförande från Vimmerby gymnasium
FS23 Jasmine Tao Gustavsson
Donator: Astrid Lindgrens Värld
RL23 Wilma Lilja
Donator: Vimmerby Stadshotell
RL23 Hanna Widerberg
Donator: Hotell Hulingen
RL23 Liam Johansson
Donator: Gnutti Carlo Group
EE23 Amanda Sandberg
FT23 Arin Al Halah
TE23 John Sandberg
TE23 Wilgot Hedqvist
Donator: Vimmerby Energi & Miljö AB
EE23 Kim Johansson
Donator: Kalmar läns Motorbranschförening
FT23 Arin Al Halah
Donator: ICA Kvantums Handelsstipendium
FS23 Otto Westerling
Donator: Vimmerby Handels stipendium
FS23 Amanda Lundbäck
Donator: Thornbergs Foto
SAM23 Assar Simonsson
Donator: Vimmerby Tidning
SAM23 Xiao Lin Zheng
Donator: Roxx
SAM23 Ronja Andersson
Donator: Lansengruppen
VO23 Senar Moustafa
Donator: Vimmerby Inner Wheel Club
SAS23 Vilda Cederlöf Larsson
SAM23 Wilda Karlsson
Donator: Envodium
TE23 Robban Larsson
Donator: Vimmerby kommun, Körkortsstipendium
VO23 Senar Moustafa
VO23 Eevi Vershoor
VO23 Zahraa El-harake