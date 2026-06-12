12 juni 2026
Veckans Vimmerby Sök

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  • 48 studenter belönas med stipendium – här är hela listan

    Jana Mojsilovic, Maja Sandebo, Hanna Axelsson, Nova Lövgren Fransson, Frank Wohlfart, Willy Gustafsson, Edvin Svensson, Jacob Passmark och Olof Nilsson fick stipendium från Sparbanksstiftelsen Vimmerby och Vimmerby sparbank. Stipendierna delades ut av Claes Roos och Kent Skaate. Foto: Ossian Mathiasson

  • 48 studenter belönas med stipendium – här är hela listan

    Ansgarius-stiftelsen delade ut stipendium till sex elever: Isa Reimhult, Agnes Karlsson, Anna Huiskes, Smilla Nyström Thelin, Elmar Omerovic och Teo Axelsson Johansson. Foto: Ossian Mathiasson

  • 48 studenter belönas med stipendium – här är hela listan

    Jakob Hultqvist, SAS23, Clara Arvidsson, RL23, och Astrid Styrbjörn, NA23, belönades med stipendium ur Märta och Axel Dunges minnesfond. Foto: Ossian Mathiasson

  • 48 studenter belönas med stipendium – här är hela listan

    Kais Alhaffar, SAS23, mottog Mercatus Engineering AB:s stipendium. Foto: Ossian Mathiasson

  • 48 studenter belönas med stipendium – här är hela listan

    Jennifer Andersson, RL23, tog emot Emil i Lönnebergas stipendium. Stipendiet delades ut av kommunalrådet Eva Kindstrand Ströberg (S). Foto: Ossian Mathiasson

  • 48 studenter belönas med stipendium – här är hela listan

    Mikaela Fasth, NA23, och Ludvig Lindersson, SAS23, tilldelades stipendium från Lions Club Vimmerby Linnéa. Foto: Ossian Mathiasson

  • 48 studenter belönas med stipendium – här är hela listan

    Per Samuelsson från Lions Club Vimmerby delade ut ett musikstipendium som gick till Elvira Sager, NA23. Foto: Ossian Mathiasson

  • 48 studenter belönas med stipendium – här är hela listan

    Webbpartners stipendium delades ut till Noa Snickars, NA23. Foto: Ossian Mathiasson

  • 48 studenter belönas med stipendium – här är hela listan

    Mikael Sandströms kulturstipendium gick till Emilia Larsson, NA23. Foto: Ossian Mathiasson

  • 48 studenter belönas med stipendium – här är hela listan

    Vimmerby gymnasium delade ut en bokpremie till elevrådets ordförande Jasmine Tao Gustavsson, FS23. Foto: Ossian Mathiasson

  • 48 studenter belönas med stipendium – här är hela listan

    Astrid Lindgrens VärldsSara Hedblom delade ut ett stipendium till Wilma Lilja, RL23. Foto: Ossian Mathiasson

  • 48 studenter belönas med stipendium – här är hela listan

    Hanna Widerberg, RL23, fick ta emot Vimmerby Stadshotells stipendium som delades ut av Therése Ekström. Foto: Ossian Mathiasson

  • 48 studenter belönas med stipendium – här är hela listan

    Hotell Hulingens stipendium gick till Liam Johansson, RL23. Foto: Ossian Mathiasson

  • 48 studenter belönas med stipendium – här är hela listan

    Arin Al Halah, FT23, Wilgot Hedqvist, TE23, John Sandberg, TE23, Amanda Sandberg, EE23, fick stipendium av Metallfabriken Ljunghäll AB. Marie Karlsson delade ut stipendierna till eleverna. Foto: Ossian Mathiasson

  • 48 studenter belönas med stipendium – här är hela listan

    Vimmerby Energi & Miljö AB:s stipendium gick till Kim Johansson, EE23, och delades ut av Carolina Edgren på VEMAB. Foto: Ossian Mathiasson

  • 48 studenter belönas med stipendium – här är hela listan

    Arin Al Halah, FT23, uppmärksammades med ett stipendium från Kalmar läns motorbranschförening. Det delades ut av Sebastian Nilsson på Engströms Bil. Foto: Ossian Mathiasson

  • 48 studenter belönas med stipendium – här är hela listan

    Otto Westerling, FS23, tog emot Ica Kvantums handelsstipendium av Ica Kvantums ägare Pelle Lindqvist. Foto: Ossian Mathiasson

  • 48 studenter belönas med stipendium – här är hela listan

    Amanda Lundbäck, FS23, tilldelades Vimmerby Handels stipendium och stipendieutdelare var ordförande Beathe Skaate. Foto: Ossian Mathiasson

  • 48 studenter belönas med stipendium – här är hela listan

    Assar Simonsson, SAM23, var årets mottagare av Thornbergs Fotos stipendium. Foto: Ossian Mathiasson

  • 48 studenter belönas med stipendium – här är hela listan

    Vimmerby Tidnings stipendium gick till Xiao Lin Zheng, SAM23. Foto: Ossian Mathiasson

  • 48 studenter belönas med stipendium – här är hela listan

    Ronja Andersson, SAM23, mottog Roxxs stipendium som delades ut av Daniel Abenius. Foto: Ossian Mathiasson

  • 48 studenter belönas med stipendium – här är hela listan

    Senar Moustafa, VO23, mottog ett stipendium från Lansengruppen som delades ut av Marcus Hamlin. Foto: Ossian Mathiasson

  • 48 studenter belönas med stipendium – här är hela listan

    Wilda Karlsson, SAM23, och Vilda Cederlöf Larsson, SAS23, prisades med stipendium från Vimmerby Inner Wheel Club. Det delades ut av Ing-Marie Lagergren. Foto: Ossian Mathiasson

  • 48 studenter belönas med stipendium – här är hela listan

    Envodiums stipendium gick till Robban Larsson, TE23, och delades ut av Pontus Dellbratt Schiöld. Foto: Ossian Mathiasson

  • 48 studenter belönas med stipendium – här är hela listan

    Vimmerby kommuns körkortsstipendium delades ut till Zahraa El-harake och Senar Moustafa i VO23. Foto: Ossian Mathiasson

48 studenter belönas med stipendium – här är hela listan

NYHETER 12 juni 2026 12.25

I dag slutar avgångseleverna på Vimmerby gymnasium sin studietid. Det delades i vanlig ordning ut en mängd stipendier till studenterna. Här kan du ta del av hela listan.

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Det har tillsammans med gårdagens stipendieutdelning för eleverna i årskurs ett och två delats ut stipendier till ett värde av 175 500 kronor. Vimmerby gymnasium uttrycker att det aldrig varit möjligt utan donatorerna. I år finns det tre nya donatorer: Lansengruppen, Vimmerby Inner Wheel Club och Envodium. 

Donator: Sparbanksstiftelsen Vimmerby och Vimmerby Sparbank: 

EE23 Edvin Svensson           

FT23 Nova Lövgren Fransson

FS23 Willy Gustafsson                  

NA23 Frank Wohlfart

RL23 Hanna Axelsson                   

SAB23 Jana Mojsilovic

SAM23 Olof Nilsson

SAS23 Maja Sandebo

TE23 Jacob Passmark  

VO23 Sara Hollenbach

Donator: Ansgarius-stiftelsen 

SAM23 Isa Reimhult

SAS23 Elmar Omerovic

SAB23 Smilla Nyström Thelin                                                                                                     

NA23 Anna Willemijn Huiskes

NA23 Agnes Karlsson

TE23 Teo Axelsson Johansson

Donator Märta och Axel Dunges minnesfond 

RL23 Clara Arvidsson

SAS23 Jakob Hultqvist

NA23 Astrid Styrbjörn

Donator: Mercatus Engineering AB

SAS23 Kais Alhaffar

Donator: Emil i Lönnebergas stipendium

RL23 Jennifer Andersson

Donator: Lions Club Vimmerby Linnéas

SAS23 Ludvig Lindersson

NA23 Mikaela Fasth 

Donator: Lions Club Vimmerby Musik stipendium

NA23 Elvira Sager

Donator: Webbpartner    

NA23 Noa Snickars

Donator: Mikael Sandströms kulturstipendium

NA23 Emilia Larsson

Donator: Bokpremium till elevrådets ordförande från Vimmerby gymnasium 

FS23 Jasmine Tao Gustavsson

Donator: Astrid Lindgrens Värld

RL23 Wilma Lilja

Donator: Vimmerby Stadshotell

RL23 Hanna Widerberg                             

Donator: Hotell Hulingen

RL23 Liam Johansson                                                                                                           

Donator: Gnutti Carlo Group

EE23 Amanda Sandberg                                                                                                 

FT23 Arin Al Halah

TE23 John Sandberg

TE23 Wilgot Hedqvist 

Donator: Vimmerby Energi & Miljö AB

EE23 Kim Johansson                                                                                                       

Donator: Kalmar läns Motorbranschförening

FT23 Arin Al Halah

Donator: ICA Kvantums Handelsstipendium

FS23 Otto Westerling                       

Donator: Vimmerby Handels stipendium   

FS23 Amanda Lundbäck

Donator: Thornbergs Foto

SAM23 Assar Simonsson                                                                                              

Donator: Vimmerby Tidning

SAM23 Xiao Lin Zheng 

Donator: Roxx

SAM23 Ronja Andersson

Donator: Lansengruppen

VO23 Senar Moustafa

Donator: Vimmerby Inner Wheel Club

SAS23 Vilda Cederlöf Larsson

SAM23 Wilda Karlsson

Donator: Envodium

TE23 Robban Larsson 

Donator: Vimmerby kommun, Körkortsstipendium

VO23 Senar Moustafa

VO23 Eevi Vershoor

VO23 Zahraa El-harake

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Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

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