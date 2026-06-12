STOPPADE IN CIGG I KALVENS MUN – FÅR DJURFÖRBUD

Den man som i mars dömdes till fängelse för grovt djurplågeri på Ölandsgården får djurförbud. Det meddelar länsstyrelsen på fredagen.

I mars föll domen i det uppmärksammade fallet kring en gård på Öland. Det var Djurrättsalliansen som dolt hade filmat från gården och det publicerades senare av TV4:s Kalla Fakta tidigare i år.

Filmen visade bland annat hur kossor blev slagna på en Arlagård på Öland. Två män i 40-årsåldern åtalades för grovt djurplågeri, bland annat för att ha sparkat mot djurens huvud och kropp.

En av männen tog en gödselskrapa och förde ned den i halsen på en ko. Samme man tände vid ett tillfälle en cigarett och placerade den i ett nötdjurs mun i samband med att den hade fått lugnande medel.

Mannen, som varit anställd på gården, dömdes av Kalmar tingsrätt för grovt djurplågeri. Han dömdes till nio månaders fängelse och fem års utvisning. Den medåtalade mannen, som driver gården, friades helt från anklagelserna.

”Att ett agerande inte är att bedöma som djurplågeri behöver inte betyda att det är lämpligt eller förenligt med djurskyddslagstiftning”, sa rådman Ulrika Kvarnsjö då i ett pressmeddelande.

"Visat på insikt och förståelse"

I påskas meddelade åklagaren i fallet att hon accepterar domen och inte överklagar den.

– Tingsrätten har tagit till sig den åberopade bevisningen men samtidigt slagit fast att det i flera delar inte är styrkt att djuren utsatts för något lidande. Domen är välmotiverad och det saknas därför skäl att överklaga, sa hon i ett pressmeddelande.

Under fredagen meddelade länsstyrelsen att man beslutat om djurförbud för den person som dömts för grovt djurplågeri.

– Att utfärda ett djurförbud är en förebyggande skyddsåtgärd för djurens skull, inte ett straff i juridisk mening. Ett djurförbud är personligt och har inget med fortsatt drift på lantbruket att göra, säger kommunikationschef Christina Karlberg.

Gällande den andra personen med koppling till den aktuella gården har det inte fattats beslut om att utfärda djurförbud.

"Personen har i sitt yttrande visat på insikt, förståelse och förändringar. Bedömningen är att det inte är sannolikt att något liknande sker igen", skriver länsstyrelsen.

De brister som tidigare funnits på gården anser länsstyrelsen att man rättat till, men man meddelar också att man fortsätter att följa utvecklingen på gården. Under förra året utfärdades totalt tolv djurförbud av länsstyrelsen här.