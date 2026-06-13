Kommundirektörens nya lön dröjer: "Känns bra att ge honom ett helt år"

Det är inte klart med någon ny lön för kommundirektören Ola Karlsson. Det kommer dröja till hösten innan det blir klart. – Det känns bra att ha gett honom ett helt år innan jag lönesätter honom, säger kommunalrådet Eva Kindstrand Ströberg (S).

I maj förra året blev det klart att Ola Karlsson, den tidigare barn- och utbildningschefen, utsågs till ny kommundirektör efter sparkade Carolina Leijonram. Strax före midsommar blev det klart att hans månadslön blir 107 000 kronor per månad.

Det beskrevs vara ett rakt avtal utan "några konstigheter" där det inte fanns någon bilförmån eller andra förmåner. Den 18 augusti tillträdde han tjänsten.

Någon löneförhöjning har man ännu inte haft för kommunens mest välbetalda person.

– Vi skjuter på det till hösten. Ola har varit anställd som kommundirektör i ett år då och det känns bra att ha gett honom ett helt år innan jag lönesätter honom. Det gör vi tillsammans givetvis, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

Svårare att synka i år

De senaste åren har man synkat kommundirektörens löneförhöjning med de två bolags-vd:arna. Nu har Johan Oléhn sparkats och Elisabeth Will utsågs i vintras till ny vd för Vimarhem och i dagarna blev det klart att Marie Arvidsson efterträder Olle Fogelin, som går vidare till vd-jobbet för Karlstads Energi.

Det gör att det inte går att synka på samma sätt i år.

– Nej, vi ligger lite i otakt med anställningarna och det kommer vi inte kunna göra. De har anställts allteftersom och vi har kommit i otakt. Vi tänker fortfarande att kommundirektören ska vara löneledande.

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"Inte haft någon lätt uppgift"

Eva Kindstrand Ströberg är nöjd med det knappa år Ola Karlsson varit anställd som kommunens högsta chef.

– Han har inte haft någon lätt uppgift. Han kom in när det fanns förslag på en omorganisation och han kom in i en turbulent tid. Han kom in med ett KSO som bara varit ett drygt halvår. Det är ingen lätt uppgift, men han har tagit sig an den med bravur. Jag är väldigt nöjd med hur han har gjort det och min upplevelse är att han går hem i förvaltningarna och att han går hem hos medborgarna av det jag kan se. Hittills känns det väldigt bra.

Att det känns väldigt bra och att du är väldigt nöjd, kommer det också märkas i lönekuvertet?

– Det är så att vi har en påse pengar att förhålla oss till som ska räcka till mycket. Jag stannar där. Vi ska försöka hålla oss nere och har enats om det med bolagen också, att vi ska ha så rena avtal vi bara kan. Det är vi helt överens om i majoriteten och löneläget kommer spegla det.

Blir det en ny lön före eller efter valet?

– Efter sommaren tänker jag, det är inte omöjligt före valet.