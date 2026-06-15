Fjällgård har fått höra att han tagit sitt livs bästa beslut – ville inte ha Kinberg Batra-situation

Peter Fjällgård (V) har fått höra att han tagit sitt livs bästa beslut genom att anställa Marie Arvidsson.

Peter Fjällgård (V) har tagit sitt livs bästa beslut genom att anställa Marie Arvidsson som ny vd för VEMAB. Det fick han höra när han lämnade in bilen på service. – Marie har fullt stöd, oavsett vem som sitter på den här stolen efter valet, säger bolagets ordförande.

Processen med att hitta en efterträdare till Olle Fogelin gick i mål i förra veckan. Det började med att styrelsen tog fram en profil och man sökte en förvaltande vd som var duktig på ekonomi.

En rekryteringsfirma, Human Capital, har varit involverat i processen och tog fram tre kandidater till bolagets styrelse.

– Vi hade en intervjuomgång med två kandidater och var nöjda med de två vi valt ut. Därefter blev det djuptester med bland annat träff med psykologer och olika stressmoment. Vi som styrelse fick information av gradering och betygssättning, och hur de bedömer kandidaten. Därefter blev det en intervjuomgång till med styrelsen, kommundirektören och fackliga företrädare. Efter det var det avstämning och jag hade anställningssamtal. Sedan höll vi styrelsemöte i fredags och tog beslut om att anställa Marie Arvidsson. Ungefär så har processen gått till, säger VEMAB:s ordförande Peter Fjällgård.

Men vad kostnaden landar på får vi inte veta.

– Det är anbudssekretess i avtalet med dem. Leverantören har skrivit in en sekretess och det beror på att det är fem, sex företag som offererar på samma ställe. Läcker det ut kan alla höja eller sänka priserna, säger Fjällgård.

Men det kommer väl synas i er årsredovisning?

– Vi har fått in fakturor absolut, men man får göra en sekretessbedömning på det utifrån hur anbuden är formulerade.

Hur tänker du kring att ni anlitat en rekryteringsfirma och ändå landar i Marie Arvidsson, som fanns internt och som ni kunde ha tagit utan det?

– Bakgrunden är så här att vi inte ville, för Maries skull, ha en Kinberg Batra-situation med en post it-lapp i receptionen. Vi ville att hon skulle konkurrera med alla andra på samma villkor. Marie sitter här i dag på kompetensen. För oss som styrelse var det viktigt. Vi känner varandra väl, Marie har varit med på styrelsen och sitter i sparbankens styrelse tillsammans med PerÅke (Svensson). Så den diskussionen ville vi inte ha. Vi ville ha en vd på vd:s meriter. Så man kan se kostnaden som en försäkringspeng och Marie har varit jättetydlig. Hon ville konkurrera.

"Sitt livs bästa beslut"

Styrelsen var också helt enig i beslutet.

– Marie har fullt stöd oavsett vem som sitter på den här stolen efter valet. Det är skönt för Marie att veta och vi har varit jättetydliga.

Nu har både Vimarhem och VEMAB nyligen bytt vd. I Vimarhems fall för att man sparkade den tidigare. Båda de nya verkställande direktörerna är lokala och bor i trakten.

– Jag tycker att det är jättebra, men det är kompetens och behov som ska få styra det. Nu hade vi tur att vi hade den här kompetens inhouse, men jag tycker att det är en fördel om man bor på orten. Man lever med människorna här och besluten man tar blir närmare. Som chef kan man tycka att det är skönt att resa bort och inte behöva fronta det, säger Peter Fjällgård.

Av vad han fått till sig sedan utnämningen blev känd i slutet på förra veckan verkar många tillfreds med valet.

– Responsen de här dagarna, när man varit ute på skolavslutning och annat, har varit att Vimmerbyborna generellt är jättenöjda. Jag skulle lämna bilen på service och då ropade de "kom hit" till mig. Sedan sa man att "i dag har Peter tagit sitt livs bästa beslut att anställa Marie". Det speglar något, att man vill ha något lokalt och att Marie är inarbetad och välkänd. Det känns tryggt för många och jag har även fått sådana signaler från anställda när man informellt pratat av sig.

Medarbetarna ville ha Marie?

– Ja, det är vad jag fått till mig.

HÄR kan du läsa mer om det avtal man kommit överens om. En intervju med Marie Arvidsson kommer på sajten senare, troligen under morgondagen.