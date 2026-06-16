Marie har själv upplevt tre vd:ar – så ser hon på att ta över kommunala bolaget

Marie Arvidsson har själv haft tre olika vd:ar på VEMAB. Nu ska hon själv axla ansvaret att leda bolaget framåt. Foto: Simon Henriksson

Den 1 september tar Marie Arvidsson, med lång erfarenhet av Vimmerby Energi- och Miljö AB, över som ny vd. Ett jobb hon verkligen ser fram emot. – Jag har fått frågan tidigare, men inte känt mig redo, säger hon i första intervjun efter utnämningen.

Häromdagen blev det helt klart att Marie Arvidsson tar över som vd för Vimmerby Energi- och Miljö AB. Därmed gör det kommunala bolagets styrelse som sitt systerbolag tidigare gjort och anställer en lokal person till den högsta tjänsten.

För Marie Arvidsson känns det bra att det har varit en rekryteringsfirma som skött processen och att hon inte blivit handplockad till tjänsten.

– Det är alltid speciellt att internt söka en tjänst, men det har varit en gedigen och objektiv process som jag har fått genomgå som alla andra. Det har känts bra utifrån mitt perspektiv också. Jag har jobbat i många år i bolaget och har suttit med på de flesta styrelsemöten. Därför är det skönt att få bevisa att man håller objektivt sett mot andra kommuner, säger Marie Arvidsson.

Peter Fjällgård (V), bolagets ordförande, säger sig ha fått mycket positiv respons efter beslutet.

– Det är jätteroligt att få det stödet, både från styrelsen och även många lycka till-hälsningar från medarbetare. Vimmerby är en liten kommun och även om jag inte har varit vd, så har jag suttit i ledningsgruppen och fått fronta den typ av frågor som väcker diskussion. Oavsett om man är vid sidan av fotbollsplanen, på ett föräldramöte eller i kassan på Ica. Är man lokal möter man det hela tiden i vardagen, säger Marie Arvidsson.

Och det är inget problem för dig, även om fjärrvärmetaxan sticker iväg?

– Jag är identifierad med VEMAB sedan lång tid tillbaka. Jag kliver absolut upp en position nu, men kommer möta samma typ av frågor och det är inget problem.

Var det självklart för dig att söka och sökte du redan när Olle Fogelin fick jobbet?

– Jag har inte sökt förut och det har inte varit aktuellt, men jag har fått frågan tidigare. Då har jag inte känt mig redo. Jag har haft barn som varit yngre då, men den här gången är jag redo att växla upp. Jag har jobbat med tre vd:ar här och tar med mig erfarenheter från alla tre. Det tar jag med mig in i hur jag formar min egen roll.

"Kom in med externa ögon"

Marie Arvidsson ser anledning att befästa de nya rutiner bolaget jobbat fram.

– Olle kom in med externa ögon i bolaget medan jag kommer från många år i bolaget. Det finns för- och nackdelar med båda vinklarna, men jag har en lång historik med mig och kan kommunen väl. Oftast är det människor man haft lång en dialog med och har har lokalkännedom och en närhet till kunderna. När Olle kom in hade han glasögon från tidigare erfarenhet och såg förbättringspotential. Det har vi jobbat med nu i några år och nu behöver vi befästa och få till de nya rutinerna eftersom vi har stora projekt framför oss.

Hon tänker inte minst på arbetet med en ny återvinningscentral.

– Domstolsärendet är avslutat och vi ska köra igång, men trycker på knappen efter semestern. Vi har även eventuell fibrering mot Västervik och det fiberprojektet. Vi försöker också permanenta allt förändringsarbete vi genomfört och jobbar med arbetsmiljön.

Just arbetsmiljön har varit omskriven under flera års tid med låga betyg och omdömen.

– Vi har jobbat fram en ny process med medarbetarundersökningar mer löpande. Tidigare har vi gjort vartannat år och det är ganska lång tid för temperaturmätning, så där har vi jobbat fram en ny process. Vi har också ny personal i bolaget och det handlar om att komma in i hur vi jobbar och det är flera spännande punkter framåt.

Vilka är de största utmaningarna som du ser det?

– Värmeverksamheten specifikt är utsatt för stora utmaningar. Vi har marknadseffekter med bio- och bränslepriser som ökar, elpriser som fluktuerar och en föränderlig omvärld. Vi får åka med och försöka hantera hur förändringar i omvärlden påverkar oss. Vi kan inte hantera det inhouse och det är en utmaning att fortsätta jobba med. Annars är det ju att projektera återvinningscentralen och vår underhållsskuld vad gäller VA. Utmaningar finns det gott om och inte minst vad gäller regelverk och säkerhetsfrågor.

HÄR kan du läsa vilken lön Marie Arvidsson får i sin nya tjänst och hur villkoren ser ut. HÄR kan du ta del av Peter Fjällgårds (V) tankar kring beslutet.