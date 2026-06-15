DET BLIR INGEN MATCH – HÄR ÄR ORSAKEN

Det blir ingen match mellan Vargarna och Västervik under tisdagskvällen. Bilden är en genrebild. Foto: Bildbyrån

Det går inget bra för Västervik och Vargarna att mötas den här säsongen. Förra veckan blev det bara åtta heat – den här veckan blir det noll.

För en vecka sedan var det enkronasmatch i Västervik när Vargarna kom på besök för E22-derbyt. Då ställde regnet till det och matchen avbröts redan efter åtta heat.

Västervik vann den gången med 29-19.

I morgon kväll blir det inte ens åtta heat. Vargarna meddelade vid 21.30-tiden på måndagskvällen att morgondagens möte mellan de två lagen ställs in.

"På grund av det ihållande regnet samt väderprognosen för morgondagen har beslut tagits att ställa in morgondagens hemmamatch för Vargarna", skriver klubben på sina sociala medier.

När matchen kommer att genomföras är oklart.

"Vi beklagar detta, men säkerheten för förare, funktionärer och publik går alltid först. Vi återkommer så snart som möjligt med information om nytt matchdatum", skriver Vargarna.