DEBATT: Min uppfattning är klar – Itsam bör flytta hem

År 2020 var jag med och fattade beslutet i Kinda kommun att lämna kommunalförbundet Itsam. Jag argumenterade för beslutet och stod bakom det. Inte för att jag motsatte mig kommunal samverkan, utan för att jag upplevde att Itsam hade tappat fokus på medlemskommunernas behov.

Små kommuner behöver samarbeta för att klara sina uppdrag. Men då såg jag en organisation som alltmer präglades av sina egna perspektiv och behov snarare än av medlemskommunernas. Samtidigt som kommunerna pressades att effektivisera sina verksamheter fördes det sällan någon diskussion om hur Itsam skulle göra detsamma.

För mig och många andra blev beslutet 2018 att flytta huvudkontoret från Kisa till Linköping – en kommun som inte ens var medlem i förbundet – en tydlig symbol för den utvecklingen. Avståndet till medlemskommunerna ökade, både geografiskt och relationellt.

Med den bakgrunden var det rätt att lämna, utifrån de förutsättningar som rådde då.

Men tider förändras. Organisationer utvecklas. Och man måste vara beredd att ompröva sina uppfattningar.

Efter utträdet stod det klart att det varken var enkelt eller billigt för Kinda att stå på egna ben. Att bygga upp och upphandla en egen IT-verksamhet var komplicerat. Konsultkostnaderna blev stora och omställningen blev dyr. Facit blev högre kostnader utan att verksamheten nödvändigtvis blev bättre.

Utträdet blev samtidigt en väckarklocka för Itsam. Om medlemskommunerna inte upplever att samarbetet ger tillräckligt värde riskerar hela verksamheten att ifrågasättas. Färre medlemmar innebär dessutom att kostnaderna måste delas av färre kommuner, vilket gör samarbetet dyrare för dem som är kvar.

Sedan jag flyttade till Vimmerby och engagerade mig politiskt här har min bild av Itsam blivit betydligt mer positiv än den var när Kinda lämnade förbundet.

Itsam har utvecklats. Förbundet har blivit bättre på att lyssna på medlemskommunerna och deras behov. Samtidigt har kraven på informationssäkerhet, cybersäkerhet, dataskydd och robust digital infrastruktur ökat kraftigt. För små kommuner blir det allt svårare att på egen hand bära den kompetens och de resurser som krävs.

Fler kommuner visar nu intresse för att ansluta sig till Itsam. Det är ett kvitto på att verksamheten uppfattas som relevant och attraktiv. För Vimmerby och övriga medlemskommuner är det dessutom positivt ekonomiskt. Ju fler som delar på kostnaderna, desto lägre blir kostnaden för var och en.

Jag har omprövat mycket av min syn på Itsam sedan 2020, men ingen har övertygat mig om att flytten av huvudkontoret till Linköping var rätt väg att gå. När beslutet fattades tecknades ett tioårigt hyresavtal. I dag återstår drygt två år av avtalet, vilket innebär att tiden är inne att lyfta frågan igen.

Min uppfattning är klar: Itsam bör flytta hem.

I en tid då mycket arbete sker digitalt kan det tyckas som att huvudkontoretsplacering är av begränsad betydelse. Men för ett kommunalförbund handlar placeringen också om identitet, närhet till ägarna och den signal som organisationen sänder till medlemskommunerna.

Ett kommunalförbund är inte ett fristående företag, utan en organisation som ägs av sina medlemskommuner och finns till för dem. Därför finns det ett värde i att verksamhetens centrum finns där ägarna finns. Det skulle vara en tydlig signal om att Itsam finns till för kommunerna och inte tvärtom.

Fler medlemskommuner, tätare samarbete och ett huvudkontor i en av ägarkommunerna skulle stärka både Itsam och, framför allt, Vimmerby och de övriga medlemskommunerna.

Erik Andersson

Vänsterpartiet Vimmerby