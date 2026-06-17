MC GICK OMKULL I VIMMERBY – EN TILL SJUKHUS

Räddningstjänsten har larmats om en trafikolycka i Vimmerby. En person är förd med ambulans till sjukhus.

Det ska röra sig om en olycka med mindre motorfordon. Larmet gäller korsningen Bråkmakaregatan/Prästgårdsgatan. Larmet kom vid 18-tiden på onsdagen.

Polisen skriver på sin hemsida att det är en motorcykel, med både förare och passagerare, som gått omkull. Skadeläget beskrivs vara oklart.

– Det har gått väldigt sakta, men motorcykeln har vält. Det är ett mindre läckage vi undersöker. Ambulansen är framme på platsen, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Roger Linder vid räddningstjänsten lokalt säger vid 18.55-tiden att det är lugnt på platsen.

– Det var några centiliter motorolja som läckt ut. Vi tog jättelite absol och plockade upp det.

Olyckan skedde i låg hastighet, men passageraren fördes med ambulans till sjukhus. Personen var dock vaken och talbar.

Artikeln har uppdaterats.