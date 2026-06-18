Matchen ställdes in – blir derbyn två dagar på raken

Matchen mellan Vargarna och Västervik körs i slutet av juli. Foto: Hans Lindqvist

Det blir derbyn två dagar på raken. Det blir följden av den inställda matchen i tisdags mellan Vargarna och Västervik.

Redan i måndags kväll togs beslutet att ställa in tisdagens E22-derby mellan Vargarna och Västervik i Norrköping. Detta efter de kraftiga regnmängder som hade fallit dygnen inför.

Nu har de båda speedwayklubbarna kommit överens om ett annat datum.

Matchen kommer att köras måndagen den 27 juli.

"För vår del innebär det att det väntar två intensiva bortamatcher under två dagar, då returmötet mot Dackarna i Målilla körs redan dagen därpå. Det blir med andra ord ett riktigt spännande speedwaydygn med två heta drabbningar att se fram emot", skriver Västervik Speedway.