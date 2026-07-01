DEBATT: Vi sitter inte i regionen – men kräver att Västerviks BB räddas!

​Att regionledningen ens överväger att stänga BB i Västervik under två veckor på grund av personalbrist är ett fullständigt haveri och helt oacceptabelt för tryggheten i vår arbetsmarknadsregion.

Även om Westerwikspartiet inte sitter i regionfullmäktige har vi en självklar skyldighet att höja rösten när livsviktig akutsjukvård urholkas i den norra länsdelen.

Problemet är inte en brist på barnmorskor, utan regionens ovilja och oförmåga att erbjuda rimliga villkor och en hållbar arbetsmiljö. För att stoppa personalflykten och säkra förlossningsvården på lång sikt måste ansvariga politiker agera omedelbart genom att höja grundlönen till 52 000 kronor och permanent stärka grundbemanningen.

Det är dags för regionen att lägga ner utredningarna, trycka gasen i botten och skjuta till de ekonomiska resurser som krävs för att garantera att vår del av länet har sitt BB kvar.

Jonas Jalkteg

Westerwikspartiet