OMFATTANDE STÖLD I BUTIK I VIMMERBY IDAG

Vid 16.40 idag anmäldes en stöld i Hemtex i Vimmerby.

Polisen åkte inte ut till platsen idag. På sociala medier skriver butiken att man blev av med påslakanset till ett värde av cirka 15 000 kronor.

”Förövarna är lokala och vid stölden grovt drogpåverkade”, skriver företaget. Bolaget vädjar till allmänheten att ta hålla utkik efter potentiella stöldgods på andrahandsmarknaden.

”Detta är så tråkigt och inte vad vi behövde just nu när det är tufft ändå”, skriver bolaget.