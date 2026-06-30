30 juni 2026
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OMFATTANDE STÖLD I BUTIK I VIMMERBY IDAG

En omfattande stöld inträffade i butiken Hemtex idag. Genrebild. Foto: MostPhotos

OMFATTANDE STÖLD I BUTIK I VIMMERBY IDAG

KRIM 30 juni 2026 19.57

Vid 16.40 idag anmäldes en stöld i Hemtex i Vimmerby.

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Polisen åkte inte ut till platsen idag. På sociala medier skriver butiken att man blev av med påslakanset till ett värde av cirka 15 000 kronor.

”Förövarna är lokala och vid stölden grovt drogpåverkade”, skriver företaget. Bolaget vädjar till allmänheten att ta hålla utkik efter potentiella stöldgods på andrahandsmarknaden.

”Detta är så tråkigt och inte vad vi behövde just nu när det är tufft ändå”, skriver bolaget.

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Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

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