SMÅLAND: Man död efter olycka på arbetsplats

En man i 50-årsåldern avled efter att ha fått tunga föremål över sig på ett företag i Torsvik söder om Jönköping.

Det var vid lunchtid på tisdagen som olyckan inträffade. En man i 50-årsåldern fick tunga föremål över sig i samband med ett lossningsarbete på en lastbil på ett företag i Torsvik.

Mannen fördes mycket allvarligt skadad till sjukhus med ambulans, men hans liv gick inte att rädda. Anhöriga är underrättade.

Polisen har dokumenterat olycksplatsen och förhört vittnen på platsen. Polisen utreder nu händelsen som vållande till annans död genom arbetsplatsolycka då den drabbade har avlidit. Det finns i nuläget ingen misstänkt person.