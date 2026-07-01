Målaren slår på stort och startar eget företag: ”Ingen minns en fegis”

Fredrik Petersson har startat ett eget måleriföretag som utgår från Vena. Bilden är ett montage. Foto: Privat/MostPhotos

Fredrik Petersson, från Vena, satsar på eget och har startat ett måleriföretag, som riktar sig till kunder i Hultsfred och Vimmerby. – Det är skönt att vara sin egen chef, säger 43-åringen.

Det har gått nästan 25 år sedan Fredrik Petersson drog sitt första penseldrag. Än tycker han att det är lika roligt, men känner sig samtidigt redo för nya utmaningar.

Nu startar han upp bolaget FP Måleri, som ska bedriva måleri inom nyproduktion, renovering och underhåll samt utföra byggnadsvård och restaurering av äldre byggnader.

– Det kändes som att det var rätt läge. Ingen minns en fegis heller, säger Fredrik Petersson, som tidigare varit anställd på Hartvigs Måleri i Hultsfred.

”En dröm man har haft”

Måleriföretaget kommer att rikta sig till kunder runt Vena med omnejd, vilket inkluderar både Hultsfred och Vimmerby.

– Jag har även varit yrkesmilitär rätt länge, så jag har lite kompisar som redan har frågat sen jag la ut på sociala medier att jag har startat. Så det kan bli att jag får åka och göra lite gigg lite överallt också.

Branschen är tuff under vinterhalvåret, men Fredrik Petersson är optimistisk om att ha startat nytt företag, då han menar att det finns brist på målare.

– Sen är det är skönt att vara sin egen chef också, och kunna ta de jobben som man vill ha. Det är också en dröm man har haft.

Förutom att publicera på sociala medier hoppas han att ryktet sprider sig för att locka kunder.

– Det kommer vara ord till ord, samt kommer jag att jaga byggföretag också. Det är lite lättare än privatjobb, men givetvis är det roligt med privatjobb också.

Vad är det roligaste jobbet att utföra?

– Jag gillar när det är lite jobbigt, när det ska spacklas och det är lite att bita i, svarar han och skrattar.

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Utesluter inte kollegor

Fredrik Petersson har ljusa framtidsvisioner och tycker att måleriet fortfarande är lika kul som för 25 år sedan.

– Det enda negativa är att folk tror att det ska gå så fort, men det är inte riktigt verkligheten som visas på tvn.

Just nu kommer han att köra sitt eget race, men det utesluter inte att kollegor kan vara aktuella i framtiden.

– I framtiden kan jag komma att anställa, men inte inom den närmaste tiden.