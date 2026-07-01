Dubbla vägarbeten i Vimmerby sätts på paus i några veckor

Vimmerby Energi & Miljö AB kommer pausa sina VA-arbeten på Östra Tullportsgatan och Ringvägen i Vimmerby under några veckor i sommar. Bilden är ett montage. Foto: VEMAB

Vimmerby Energi & Miljö AB är igång med två omfattande VA-arbeten på Östra Tullportsgatan och Ringvägen i Vimmerby. Nu när semestertider väntar kommer båda arbetena sätts på paus i några veckor.

Det var i början av maj som kommunala bolaget VEMAB stängde av Östra Tullportsgatan i korsningen vid Verkstadsgatan. Det är ett VA-arbete som utförs eftersom ledningarna är gamla och VEMAB ser återkommande driftproblem i området.

”Det är ett stort och rejält arbete som berör många i Vimmerby. Vi gör det för att ta ansvar och se till att vardagen fungerar bättre för människor i tätorten”, sa Ola Lindblad, projektledare inom VA på VEMAB, till vår tidning i maj.

Nu meddelar VEMAB att de är inne på sluttampen på Östra Tullportsgatan och att det fortsatt återstår ett par veckors jobb. Arbetet sätts på paus i tre veckor, från vecka 29 till 31, och återupptas vecka 32 igen.

”Efter Östra Tullportsgatan är planeringen att påbörja S:T Persgatan för att sedan följa Verkmästaregatan och avsluta med Abygatan”, skriver VEMAB på sin Facebooksida.

Då stoppas arbetet på Ringvägen

Det andra omfattande arbetet utförs på Ringvägen i Vimmerby och här handlar det om förnyelse av ledningarna. Arbetet är uppdelat i två etapper. Den första etappen pågår mellan 1 juni och 3 juli och arbetet återupptas 3 augusti och pågår fram till 14 september.

”Arbetet kommer att stoppas under vecka 28–31 då vi har semester och vecka 32 startar vi upp arbetet igen”, skriver VEMAB.

I samband med de två arbetena är VEMAB tvungna att stänga av vatten vid omkopplingar och installation av nya ledningar. Vid missfärgat vatten ska man spola tills det blir klart och utan luftbubblor i.

”Det är ingen fara att använda toalett och spillvattensystem under arbetets gång. Vi hoppas att vi gemensamt kan göra ett gott arbete tillsammans med er för att kunna leverera gott vatten och ta omhand spillvatten på bästa sätt”, skriver VEMAB.