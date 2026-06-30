Lokal kändis dejtar i tv – "När jag förstod det tänkte jag att jag måste agera"

Hela gänget i nya säsongen av Hotell Romantik med Jan Kerbosch uppe till höger i röd skjorta. Foto: Janne Danielsson/SVT

Ett välbekant namn och ansikte i trakten syns nu dejta i tv. Jan Kerbosch, 72 år, med koppling till både Vimmerby, Hultsfred och Öland, är en av deltagarna i ”Hotell Romantik”. – Det är ju inte så att det plötsligt knackar på dörren och där står en rik, vacker änka och frågar ”ska vi vara ihop”, säger han och skrattar.

För många i Vimmerby, Hultsfred och på Öland klingar namnet Jan Kerbosch bekant. Av flera anledningar. Han har varit lärare på Albäcksskolan och i Målilla, gjort Skalle-Per i Astrid Lindgrens Värld, uppträtt som musiker, medverkat i Ölandsrevyn och han bodde i Lönneberga 1998 till 2004, då han lämnade fastlandet för Mörbylånga på Öland.

Det här med tv är heller inget nytt för Jan Kerbosch. 2014 var han en av deltagarna i "Farmen", han har medverkat i "Kalla kårar" där han berättade om en oförklarlig upplevelse på Alvaret, och nu syns han alltså i rutan igen – den här gången som en av 24 heta singelseniorer som ska försöka hitta kärleken i ”Hotell Romantik”, som är inne på sin fjärde säsong.

Hur kommer det sig att du sökte till programmet?

– Jag har följt det där, som vi åldringar gör, ha ha! När jag tittade på sista programmet av säsong tre tänkte jag att ”det där kanske man skulle söka”, säger han och tillägger:

– För det är ju inte så att det plötsligt knackar på dörren och där står en rik, vacker änka och frågar ”ska vi vara ihop”. När jag förstod det tänkte jag att jag måste agera.

”Honom ska vi ha”

När Jan skulle skicka in sin selfievideo han gjort stötte han på problem, den gick inte att skicka vidare, länken var död eftersom deadline hade passerat – men med produktionsbolagets hjälp kom den trots allt fram till SVT.

– SVT ringde och sa ”honom ska vi ha!”. Nej, det sa de inte, utan de sa ”din gamla get du kan få komma upp till Stockholm, så vi får se hur du ser ut”, säger han och skrattar på nytt.

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Barnen ovetande

Två auditions senare kom beskedet – att han skulle packa resväskan för ett äventyr på grekiska ön Rhodos.

– Ingen kände till att jag sökt, inte ens mina barn. Jo, min äldsta son Joakim som medverkar i andra programmet när kvinnorna speeddejtar med anförvanter. Då skulle han sälja in mig.

Program två släpptes på söndagen. Vill du dela med dig om du hunnit få någon favorit?

– Inte mer än att jag tycker att den iranska kvinnan Maryam (Khazaie från Stockholm) är väldigt snygg. Jag har inte varit med så mycket än, men det kanske kommer i program tre, säger han hemlighetsfullt.

Gillar Farmen mer

Jan Kerbosch är dock inte helt nöjd med upplägget av inspelningen. Enligt honom är det väldigt regisserat, skulle man kunna säga.

– Jag förväntade mig att det skulle vara mer som Farmen, att allt sker organiskt, om man säger så. Så var det inte, utan de sa ni två ska tävla, ni två ska gå dit, du ska dejta den och du ska äta middag med den…

– Man hade väldigt lite valmöjlighet själv, utan man insåg att det var de man inte bytt ett enda ord med eftersom man aldrig blev ihop-parade. Det var väldigt toppstyrt på så sätt, man kunde inte styra något själv, så jag föredrar verkligen Farmen.

Är du besviken rent av, utifrån hur det blev?

– Jag var missnöjd med upplägget, ja! Det är ju kemin som styr vem du blir kär i, så där tror jag att de bet sig i tummen när det gäller en del par. Men det är spännande att se programmet nu, väldigt mycket jag ser är helt nytt för mig. Men jag ångrar inte att jag ställe upp, det är ett superäventyr. Det är alltid roligt att göra helt nya grejer, som man aldrig gjort förr.

Om jag ställer frågan "är du singel idag", vad svarar du då?

– Ingen kommentar, ha ha!