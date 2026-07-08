Kritik om lagning av väg – Svevia fåordiga om när åtgärder sker

Enligt honom ser vägen värre ut nu, än vad den gjorde innan de började laga den. Foto: Privat

Morgan Svensson, från Storebro, tycker att Svevias lagning av Vimmerbyvägen är dålig, då det ligger kvar mycket grus. Foto: Privat

För en månad sedan lagades Vimmerbyvägen i Storebro av Svevia, men än är inte vägen helt återställd. Svevia är förtegna om när stenarna från vägen sopas bort.

Svevia ansvarar för underhåll av Vimmerbyvägen i Storebro och efter en lagning uppmärksammade boende att det lämnades kvar mycket stenar, grus och hål, som sträcker sig över hela Vimmerbyvägen.

– Det är mer hål nu än vad det var från början, säger Morgan Svensson, som bor precis vid Vimmerbyvägen.

Han är själv ute och cyklar mycket, men numera är han rädd för att få punktering på grund av vägskicket.

– Det är så mycket grus, så gruset har åkt in på gång- och cykelbanan bredvid. Det går inte att cykla här för att man får punktering för stenarna är så vassa.

Förtegna om när gruset sopas bort

Morgan Svensson ringde till Svevia för tre veckor sedan och då fick han till svar att det skulle komma en snabelbil och ta bort stenarna, men han fick inte veta när det skulle ske.

När vår tidning ringer upp Svevia får vi heller inget tydligt svar för när stenarna ska tas bort.

– Den ska sopas inom det närmaste, säger en anställd på Svevia som inte vill uppge sitt namn.

Vill du specificera vad det närmaste innebär?

– Så fort entreprenören har möjlighet så ska vi sopa den. Han kör en runda nu, så den är med i turordningen.

När du säger ”nu”, menar du idag?

– Den har pågått, vi har gjort lagningar på fler ställen. Så han kör efter maskinen som gör lagningarna, så han kommer så småningom.

Vad tänker du om att boende vid vägen riskerar att få punktering på sin cykel av det här?

– Jag tänker ingenting om det. Det är en metod som har använts länge och används över hela landet, så jag tror inte att risken är större där än någon annanstans.

Svevia berättar att man använder sig av en metod som kallas HP-metoden, där man lägger ett lager med klister och olja och sedan lägger man sten ovanpå. Det gör man för att klistret inte ska smetas ut över hela vägbanor. Sedan är tanken att trafiken ska köra till och platta ut gruset och oljan, så att den packas, innan man till sist sopar bort överflödet.