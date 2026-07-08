ALGBLOMNING I SJÖ – KOMMUNEN AVRÅDER FRÅN BAD

Vimmerby kommun avråder från bad vid Krönbadet utanför Vimmerby på grund av algblomning. Avrådan gäller så länge som algblomningen pågår. Det skriver Vimmerby kommun på sin hemsida.

Vimmerby kommun har fått in observationer om misstänkt algblomning vid Krönbadet utanför Vimmerby.

"Vi har gjort en visuell kontroll av vattnet och då kunde vi konstatera att det är algblomning. Vi har även låtit göra en analys av vattnet och avråder utifrån detta från bad vid Krönbadet (Vimmerby). Eftersom alger kan vara farliga att få i sig och att få på huden ska du undvika att bada vid Krönbadet (Vimmerby) under tiden som algblomningen pågår", skriver Vimmerby kommun på sin hemsida.

Information om avrådan finns på badplatsen och Vimmerby kommun kommer göra en ny visuell kontroll den 13 juli.