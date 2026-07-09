Nygifta Elin Jonsson känner ingen press efter fjolårssuccén

Fjolårstrean Eilin Jonsson, Silverdalens MSK, tävlar enligt egen utsago under mindre press i år. Som en deal med sambon Emanuel gifte de sig i midsomras efter hennes pallplats i A-finalen. I vill hon bara ta sig så högt upp i placeringarna som det går. Foto: Stefan Härnström

Silverdalens MSK:s Elin Jonsson var den lokala föraren som lyckades bäst i Semesterracet 2025 med en tredjeplats i damernas A-final. Det verkliga priset var att hon och sambon Emanuel gifte sig i midsomras som en deal av pallplaceringen. I år beskriver hon tävlandet som mer avslappnat "jämfört med förra årets viktigaste tävling".

– Det är inte så höga ambitioner i år, nu är jag gift så nu är det väl klart och det är inte så noga längre, skrattar Elin. I midsomras gifte sig Elin och Emanuel hemma i Rockneby även om hon kör för Silverdalens MSK. Men i ärlighetens namn vill hon ta sig till finaldagen igen och en köra final.

– Det vore ju roligt men det går ju som det går i folkrace.

Tävlar du med en Toyota igen?

– Ja, en Toyota igen. Det fick bli det men det är inte samma Toyota. Det är en som jag inte kommer överens med lika bra men det fick bli den.

Lånar makens Toyota

Bilen hon ställer upp med är sambons (eller rättare sagt makens) och hon tävlade med den i Vetlanda förrförra helgen.

– Jag fick låna den av honom för att efter besiktningen på fredagen gick kamremmen av på min Toyota. Så det blev inget kört på fredagen och på lördagen avanmälde han sig och jag fick låna den.

Har du kollat upp konkurrenterna?

– Nej, jag brukar inte kolla. Alltså, det är jättemånga som är duktiga och dt är alltid roligt när man lyckas hänga på någon, det är det ju. Man har ju sina idoler liksom men jag har inte kollat specifikt sådär. Man kör fram när man ska köra sitt heat så får man se vad som står på startplattan!