DEBATT: Värdig vård kan inte vara ett vallöfte vart fjärde år

När livet går mot sitt slut förändras en människas perspektiv. Då handlar det inte om politik eller budgetposter. Då handlar det om att få vara nära sina anhöriga. Om att känna trygghet och avsluta livet med värdighet.

Därför är det välkommet att Centerpartiet nu säger att den palliativa vården i norra länsdelen måste stärkas. Problemet är att Centerpartiet redan har haft möjligheten att göra detta, sittande i majoritet i regionen under de senaste åtta åren.

Den palliativa enheten i Västervik stängdes 2022 under den rödgröna majoritet som Centerpartiet är en del av, trots att det finns ett tydligt politiskt beslut från 2006 att denna enhet ska finnas. År 2023 försäkrade majoriteten att stängningen var tillfällig och att verksamheten skulle öppna igen när bemanningen tillät. När vi nyligen ställde nya frågor till SCV-majoriteten var beskedet ett helt annat. Då svarade de att en återöppning inte prioriterades eftersom andra delar av vården ansågs viktigare.

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Under tiden har människor i norra länsdelen fått leva med en annan verklighet än invånarna i södra länet. I Kalmar finns, förutom en geriatrisk avdelning, specialiserade palliativa vårdplatser och lasarettsansluten hemsjukvård. I norra länsdelen saknas det helt. Regionens egna svar visar dessutom att en stor mängd patienter från norra länet har vårdats på den palliativa enheten i Kalmar. För många innebär det långa resor – i vissa fall över 150 kilometer – när livet går mot sitt slut. Det är svårt att kalla det jämlik vård.

Vi Moderater kommer aldrig att kritisera någon för att vilja förbättra vården för våra absolut sköraste patienter. Tvärtom. Om Centerpartiet nu delar vår uppfattning om att norra länsdelen behöver palliativa vårdplatser är det positivt för patienterna.

Men ett vallöfte väcker också en berättigad fråga. Varför nu? Om palliativa vårdplatser är rätt lösning idag – varför har de inte blivit verklighet under de år Centerpartiet haft makten? Varför har människor och deras anhöriga fått vänta till valrörelsen innan behovet erkänns?

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För oss moderater handlar detta inte om att vinna en politisk debatt. Det handlar om att ingen människa ska behöva avsluta sitt liv långt från sina närmaste därför att politiken valt att prioritera bort den vård som politiskt beslutats att den ska finnas nära.

Trovärdighet handlar inte om vilka vallöften som presenteras några månader före valet. Trovärdighet handlar om vad man faktiskt gör när man har ansvaret. Den frågan är Centerpartiet fortfarande skyldiga invånarna i Kalmar län ett svar på.

Malin Sjölander (M), regionråd

Emma Lilliehorn (M), regionråd

Pär-Gustav Johansson (M), regionråd

Maria Nordensten (M), kandidat regionfullmäktige