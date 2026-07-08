TONÅRSPOJKE DÖMS FÖR MISSHANDEL PÅ AL-SKOLAN

En tonårspojke från Vimmerby döms till ungdomstjänst i 50 timmar efter tre fall av misshandel på Astrid Lindgrens skolas skolgård i mars månad. Foto: Jakob Karlsson

En tonårspojke från Vimmerby döms för tre fall av misshandel som inträffade på Astrid Lindgrens skola i mars tidigare i år. Påföljden blir ungdomstjänst i 50 timmar.

Pojken utsatte en elev för två fall av misshandel, den 9 mars respektive den 17 mars. Vid det första tillfället drog pojken den drabbade i tröjan och tryckte upp honom mot ett metallstängsel för att sedan utdela flera slag i magen. Den drabbade orsakades smärta och andnöd.

Misshandeln en dryg vecka senare fick värre konsekvenser. Pojken tog då ett grepp med armen om nacken och halsen, tryckte huvudet neråt och tryckte huvudet och kroppen in i ett metallstängsel upprepade tillfällen. Den drabbade fick ”dimmig syn, yrsel, smärta, rodnad, blåmärken och hjärnskakning”.

Samma dag utsatte samma pojke en annan för misshandel. Där handlade det om att han tog ett grepp med armen om nacken och halsen och delade ut slag i magen. Den drabbade fick ont.

Så ställer han sig till brotten

Händelserna har kretsat kring fotboll på skolgården. Vid den första ska den åtalade personen ha skjutit upp bollen på taket. Den drabbade blev då irriterad och sa "horunge". Den åtalade blev då rejält irriterad och gav sig på den drabbade fysiskt.

Vid det andra tillfället spelade de drabbade pojkarna fotboll på fotbollsplanen. Då kom den misstänkte och sa att de skulle bort därifrån annars skulle han "våldta" dem. Pojkarna vägrade gå därifrån och blev då utsatta för misshandeln.

Den misstänkte pojken har erkänt gärningen att han har utdelat ett eller två slag som träffade målsägande i magen och tagit tag i hans tröja. Han har även erkänt gärningen genom att han har tagit tag i målsägandes nacke och att han dunkat honom en gång mot ett stängsel, men har förnekat gärningen i övrigt. Gällande den sista misshandeln har han vidgått att han har tagit tag om målsägandes nacke men har bestritt ansvar eftersom det inte har åsamkat honom någon smärta.

Kalmar tingsrätt dömer tonårspojken för tre fall av misshandel och påföljden blir ungdomstjänst i 50 timmar. Tingsrätten anser att bevisningen har varit tillräcklig med bland anant vittnesmål, journalanteckningar och fotografier. Den nu dömde pojken ska även betala skadestånd på totalt 30 000 kronor, 20 000 kronor till den ena målsägande och 10 000 kronor till den andra målsägande.