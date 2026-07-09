Torsdagen är sista kvaldag under Semesterracet och då ska senior- och damklassen kvalificera sina sista förare till lördagen. Foto: Stefan Härnström

Torsdagen är sista kvaldagen på Semesterracet och två klasser ska då sållas. Det är seniorer och damer som ska få sina sista kvalificeringar till lördagens finalåkning i Gnagaredalen.

Seniorernas startlista innehåller namn som de tidigare vinnarna Uffe Eriksson från Oskarshamns RRC och Tobias Svärd från MK Orion. Här finns även duktiga utmanare som Jesper Sundström från Jungnerligans RC och Thom Wikvist från MK Ran.

Vimmerby MS-seniorerna för dagen är Freddy Karlsson, Dennis Frosthed, Richard Klingstedt, Linus Fridell, Ludvig Fransson, Johan Karlsson, Alex Åberg, Felix Åberg, Melwin Mattisson samt Theo Thörnqvist.

Lars Essén tävlar för Westerviks RC och Jonas Berneros för Silverdalens MSK.

I damklassen har de lokala klubbarna riktigt starka kort och några av förarna kommer man definitivt återse på finaldagen. VMS har Linnéa Karlsson, Engla Brag, Josefine Forsblad samt Jenny Johansson. För Målilla MK BK tävlar systrarna Malin Blixth Johansson och Mariah Blixth samt Emelie Sandström. Elin Jonsson tävlar för Silverdalens MSK.

Klicka här för att se startlistan i seniorklassen.

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