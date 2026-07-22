DEBATT: Äldreomsorgens viktigaste resurs är personalen

Regeringens beslut att ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en nationell plan för kompetensförsörjningen i äldreomsorgen är både välkommet och nödvändigt. Behovet av fler medarbetare är stort och kommer att öka i takt med att befolkningen blir äldre. Men om vi verkligen ska lyckas måste vi våga tala om något som alltför sällan nämns i debatten – värderingar.

Äldreomsorgen handlar inte enbart om bemanning, utbildning och organisation. Den handlar framför allt om människor. Om äldre som förtjänar trygghet, respekt och värdighet. Och om medarbetare som varje dag möter människor i livets mest sårbara skeden.

Kristdemokraterna har alltid utgått från människovärdesprincipen. Varje människa har ett unikt och okränkbart värde, oavsett ålder, sjukdom eller funktionsförmåga. Den värdegrunden måste också genomsyra rekryteringen till äldreomsorgen. Vi behöver inte bara fler anställda – vi behöver människor som vill arbeta med människor och som ser omsorgen som ett meningsfullt och viktigt uppdrag.

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Kompetens är naturligtvis avgörande. Medicinska kunskaper, omvårdnadskompetens och kontinuerlig fortbildning är en självklar del av en modern äldreomsorg. Men kompetens handlar också om empati, ansvarstagande, bemötande och förmågan att skapa trygghet. Den som möter en äldre person ska inte bara kunna utföra sina arbetsuppgifter – den ska också kunna se människan bakom vårdbehovet.

Det är därför positivt att regeringen vill analysera hur fler kan rekryteras, stanna kvar och återvända till äldreomsorgen. Men en nationell plan får inte reduceras till ett dokument om personalförsörjning. Den måste också stärka yrkets status och lyfta fram den stolthet som finns hos tusentals undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor som varje dag gör skillnad.

För att lyckas krävs också ett närvarande ledarskap, rimliga arbetsvillkor och möjlighet till utveckling genom hela yrkeslivet. Specialistundersköterskor, karriärvägar och kontinuerlig kompetensutveckling är viktiga delar. Men lika viktigt är att skapa arbetsplatser där medarbetare känner sig sedda, uppskattade och delaktiga.

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Vi behöver också bli bättre på att visa unga människor vilken fantastisk möjlighet äldreomsorgen erbjuder. Att få bidra till en annan människas trygghet, självständighet och livskvalitet är inte vilket arbete som helst. Det är ett samhällsbärande uppdrag.

Sverige kommer aldrig att kunna möta framtidens behov genom att enbart räkna antalet tjänster. Vi måste också inspirera människor att välja äldreomsorgen därför att de vill göra skillnad. När rätt kompetens förenas med rätt värderingar skapas den omsorg som våra äldre har rätt att förvänta sig.

Det är så vi bygger en äldreomsorg där både medarbetare och äldre kan känna stolthet, trygghet och framtidstro.

Carl-Wiktor Svensson (KD)

Riksdagskandidat

Margreth Johansson (KD)

Riksdagskandidat