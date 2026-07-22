Tonårstjej från Vimmerby förföljd av bilist i Hultsfred

Polisen har fått in en anmälan om ofredande. En flicka i tonårsåldern från Vimemrby anmäler att hon har upplevt sig förföljd av en manlig bilist i Hultsfred i tisdags.

Målsägande uppger att hon har blivit förföljd när hon var ute på promenad med en vän i Hultsfred under tisdagen.

– Man var vid Coop, gick vidare mot Sibylla, gömde sig där och ringde en kompis som kunde hämta dem, säger Susanne Hafström vid polisen i Västervik.

Det står inte på vilken ort som händelsen har skett, men händelsen finns med på ärendelistan i Hultsfreds kommun.

– Först tänkte de ingenting om bilen och när de gick till Coop väntade mannen i bilen tills de kom ut igen och sedan gick de vidare mot Sibylla. Man har känt sig förföljd, vilket har stört friden. Man har inte haft någon kontakt utan man har upplevt att den här bilen kör efter målsägande och en kompis, säger Susanne Hafström.

Målsägande är en flicka i tonårsåldern och misstänkt har man tagit reda på via registreringsnumret på bilen. En man i 55-årsåldern från Hultsfreds kommun är misstänkt för ofredande.