Älgparken slog nytt besöksrekord – var nära att slå i taket

Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby var inte ensamma om att sätta nytt besöksrekord på tisdagen. Det gjorde även Virum Älgpark utanför Tuna. Det populära besöksmålets nya rekordnotering för gäster på en dag uppgår till 716 personer.

Jon Seberg driver sedan flera år tillbaka Virum Älgpark tillsammans med hustrun Sara. Här har gästerna möjlighet att följa med på en guidad safaritur i vagn för att träffa älgar på riktigt nära håll i deras naturliga skogsmiljö. Med tanke på att man även får möjlighet att fotografera, mata och klappa på älgarna är det en oförglömlig upplevelse.

Det är ett av Vimmerby kommuns populärast besökmål. Besöksmagneten Astrid Lindgrens Värld slog nytt besöksrekord med 14 522 gäster – och Virum Älgpark stoltserar också med ett besöksrekord som slogs på tisdagen.

– Tisdag nästa vecka brukar vi ha som rekorddag och nu blev det faktiskt en tisdag tidigare för oss, säger Jon Seberg.

Det tidigare besöksrekordet på 708 personer är från sommarsäsongen 2023. Det nya rekordet lyder enligt följande: 716 gäster.

– Vi har bara haft över 700 besökare en gång tidigare och med det nya rekordet på 716 personer har vi varit över 700 två gånger. Vår absoluta maxkapacitet, där vi måste säga nej till folk, är på 750 personer så man kan säga att vi är väldigt nära nu.

"Förvånansvärt lugnt"

När Jon Seberg ska summera rekorddagen gör han det med ord som beskriver ett lugn.

– Det var förvånansvärt lugnt om man bortser från souvenirbutiken där personalen har haft väldigt mycket att göra. Älgarna har betett sig väldigt artigt på turerna och när jag pratade med parkguiderna sa de att det hade varit en jättelugn och fin dag. Det har varit lätt att få plats med folket och ingen trängsel. Vi har haft en hel del lite större familjegrupper som har kommit, vilket har gjort att många har velat sitta på taket och då blir det väldigt stora sällskap på taket. Det har varit väldigt underlättande en sån här dag med över 700 gäster.

Tre av dagens fem turer var helt fulla och personalen fick säga nej till folk som istället blev hänvisade till den efterföljande turen.

– På första turen hade vi plats för fyra personer till och på andra, tredje och fjärde turen var det fullt. Man kan säga att den femte och sista turen räddade oss. Man vill gärna få med alla så ingen ska behöva åka ifrån utan en tur. Det var 120 personer på sista turen och 150 personer är max vad vi kan ta med traktor på en tur.

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"Hoppas på en gång till i år"

Virum Älgpark kör fem guidade safariturer varje dag.

– Fem turer är max vad vi vill utsätta våra älgar för. Vi vill inte ha fler turer, det är inte snällt mot älgarna. När man har fyra turer med uppåt 150 personer och en tur runt 120 personer är det klart att det känns.

Vad känner du kring fortsättningen på sommaren?

– Besöksmässigt var det svagt i juni, men jag tycker att vi har hämtat upp väldigt mycket och allting kommer väldigt mycket tidigare än vad vi har räknat med. Vi har mycket färre dippar än vad vi har haft tidigare. I år har det hela tiden varit en väldigt fin, jämn ström med besökare.

Jon Seberg har förhoppningar om ytterligare en dag med 700 personer i parken i sommar.

– Fram till nu var det längesen vi hade över 700 personer i parken. Nu har vi haft det två gånger och hoppas väl på en gång till i år. Det vore fantastiskt.