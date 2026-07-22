JUST NU: MAN I HULTSFRED BEGÄRS HÄKTAD FÖR FLERA BROTT

En man i Hultsfred greps i lördags kväll misstänkt för en rad allvarliga brott. Nu begärs han häktad av åklagare.

Enligt häktningsframställan ska mannen, som är i 35-årsåldern och bosatt i Hultsfred, ha gjort sig skyldig till sexuellt ofredande under lördagen. Han greps av polisen strax innan midnatt och anhölls sedan under natten till söndagen.

Under utredningens gång har misstankar om ytterligare brott uppstått, vilka också anges som häktningsgrund. Det handlar om två fall av misshandel, ett i april och ett i början av juli, samt ett fall av olaga hot som ska ha begåtts lördagen den 11 juli.

Samtliga brott ska ha begåtts i Hultsfreds kommun.

Som skäl till häktning anger åklagaren att det finns risk att den misstänkte försvårar utredningen om han är på fri fot samt att det finns risk för att han fortsätter begå brott.

Åklagaren begär också tillstånd att ålägga den misstänkte med restriktioner avseende samsittning, gemensam vistelse, ta emot besök, elektronisk kommunikation och försändelser.

Vi har sökt åklagaren i ärendet.