31 juli 2026
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Tid och plats – här spelar ditt lag på lördagen

Här är schemat för de lokala lagen under den avslutande dagen av Bullerby Cup. Foto: Stefan Härnström

Tid och plats – här spelar ditt lag på lördagen

FOTBOLL 31 juli 2026 21.35

De lokala lagen går in på sin sista dag i Bullerby Cup. Här har vi samlat alla matcher för den sista dagen.

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F10

Hultsfreds FK-Mantorps FF 12.00 C2

Åryd IK-Hultsfreds FK 18.00 C2

Vimmerby IF 1-BK Kenty 12.00 C3

Tenhults IF 1-Vimmerby IF 1 18.00 C3

Kimstad GoIF-Vimmerby IF 2 12.00 C5

Vimmerby IF 2-Egnahems BK 18.00 C6

P10

IFK Norrköping 2-Hultsfreds FK 2 08.00 B1

Hultsfreds FK 2-Svärtinge SK 3 14.00 C5

Vimmerby IF 2-Malmslätts AIK 2 08.00 C10

Dagsbergs IF-Vimmerby IF 2 14.00 C7

Vimmerby IF 3-Tenhults IF 09.00 C16

Hultsfreds FK 1-Kimstad GoIF 09.00 C17

Kimstad GoIF-Vimmerby IF 3 15.00 B1

Tenhults IF-Hultsfreds FK 1 15.00 C17

Vimmerby IF 1-Rimforsa IF 08.00 C15

Trekantens IF-Vimmerby IF 1 14.00 B1

F11

Vimmerby IF 2-IFK Wreta Kloster 10.00 C2

BK Ljungsbro-Vimmerby IF 2 15.00 C2

Rosenfors IK-Ljungbyholms GoIF 10.00 C4

Grevie GIK-Rosenfors IK 16.00 C1

Kimstad GoIF-Vimmerby IF 1 09.00 C1

Tenhults IF-Västerviks FF 2 09.00 C2

Västerviks FF 2-Kimstad GoIF 16.00 C3

Vimmerby IF 1-Tenhults IF 16.00 C4

IF Eksjö Fotboll-Västerviks FF 1 10.00 B1

Västerviks FF 1-Vikingstad SK 15.00 C1

P11

Vimmerby IF 2-FK Karlskrona 2 11.00 C1

Hjulsbro IK 2-Vimmerby IF 2 17.00 C7

Böda-Högby-IFK Västervik 1 11.00 C2

IFK Västervik 1-Hjulsbro IK 1 17.00 C8

IFK Västervik 2-Hällaryds IF 11.00 C9 

Smedby BoIK-IFK Västervik 2 17.00 C11

Västerviks FF 1-Asarum IF 1 11.00 C4

Sturefors IF-Västerviks FF 1 17.00 C10

Brokinds IF-SK Lojal 11.00 C5

IF Hebe-Kimstad GoIF 11.00 C11

SK Lojal-IF Hebe 17.00 C13

Mörlunda GIF-Braås GoIF 11.00 C6

Saxemara IF 1-Mörlunda GIF 17.00 C2

Lärbro IF-Västerviks FF 2 11.00 C7

Västerviks FF 2-Dagsbergs IF 17.00 B2

Glömminge-Algutsrum IF-Södra Vi IF 11.00 C8

Vimmerby IF 1-Johansfors IF 11.00 C14

Södra Vi IF-Vimmerby IF 1 17.00 C15

F12

Västerviks FF 2-IFK Kalmar 2 10.00 C9

BK Zeros 2-Västerviks FF 2 16.00 B1

Vimmerby IF 2-Färjestadens GoIF 2 10.00 C10

Tingsryd United FC-Vimmerby IF 2 16.00 C14

Sturefors IF 2-Vimmerby IF 1 10.00 C5

Vimmerby IF 1-Glömminge Algutsrum IF 16.00 C15

Storebro IF-Västerviks FF 1 11.00 C17

Västerviks FF 1-Sturefors IF 1 17.00 B1

BK Zeros 1-Storebro IF 17.00 C3

P12

Vimmerby IF 3-Habo IF 2 09.00 C12

Eneby BK 2-Vimmerby IF 3 15.00 B3

Eneby BK 1-Västerviks FF 1 09.00 C8

Mantorps FF 2-Hultsfreds FK 2 09.00 C13

Hultsfreds FK 2-Eneby BK 1 15.00 C10

Västerviks FF 1-Mantorps FF 2 15.00 C6

Västerviks FF 2-Tenhults IF 10.00 C17

Räppe GoIF 2-Västerviks FF 2 16.00 C7

Rimforsa IF-Vimmerby IF 1 09.00 C11

Vimmerby IF 1-IF Eksjö Fotboll 1 15.00 C13

Lärbro IF-Storebro IF 09.00 B2

Storebro IF-Åtvidabergs FF 2 15.00 C5

Glömminge-Algutsrum IF 2-Västerviks FF 3 12.00 C7

Västerviks FF 3-Ljungbyholm 18.00 C9

Vimmerby IF 2-Mantorps FF 1 12.00 C10

IF Eksjö Fotboll 2-Vimmerby IF 2 18.00 C11

VMA IK-Hultsfreds FK 1 12.00 C13

Djursdala SK-Vadstena GIF 12.00 C9

Hultsfreds FK 1-Djursdala SK 18.00 C16

F13

A-slutspel

Vimmerby IF-Västerviks FF 11.00 C91

B-slutspel

Hultsfreds FK-Eksjö Fotboll 09.00 C92

P13 

A-slutspel

Västerviks FF 2-Veberöds AIF 2 12.00 C94

Smedby BoIK-Västerviks FF 1 12.00 C92

B-slutspel

Vimmerby IF 2-Saxemara IF 10.00 C91

C-slutspel

BK Ljungsbro/Wreta 1-Vimmerby IF 08.00 C92

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Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

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