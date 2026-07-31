Tid och plats – här spelar ditt lag på lördagen

F10
Hultsfreds FK-Mantorps FF 12.00 C2
Åryd IK-Hultsfreds FK 18.00 C2
Vimmerby IF 1-BK Kenty 12.00 C3
Tenhults IF 1-Vimmerby IF 1 18.00 C3
Kimstad GoIF-Vimmerby IF 2 12.00 C5
Vimmerby IF 2-Egnahems BK 18.00 C6
P10
IFK Norrköping 2-Hultsfreds FK 2 08.00 B1
Hultsfreds FK 2-Svärtinge SK 3 14.00 C5
Vimmerby IF 2-Malmslätts AIK 2 08.00 C10
Dagsbergs IF-Vimmerby IF 2 14.00 C7
Vimmerby IF 3-Tenhults IF 09.00 C16
Hultsfreds FK 1-Kimstad GoIF 09.00 C17
Kimstad GoIF-Vimmerby IF 3 15.00 B1
Tenhults IF-Hultsfreds FK 1 15.00 C17
Vimmerby IF 1-Rimforsa IF 08.00 C15
Trekantens IF-Vimmerby IF 1 14.00 B1
F11
Vimmerby IF 2-IFK Wreta Kloster 10.00 C2
BK Ljungsbro-Vimmerby IF 2 15.00 C2
Rosenfors IK-Ljungbyholms GoIF 10.00 C4
Grevie GIK-Rosenfors IK 16.00 C1
Kimstad GoIF-Vimmerby IF 1 09.00 C1
Tenhults IF-Västerviks FF 2 09.00 C2
Västerviks FF 2-Kimstad GoIF 16.00 C3
Vimmerby IF 1-Tenhults IF 16.00 C4
IF Eksjö Fotboll-Västerviks FF 1 10.00 B1
Västerviks FF 1-Vikingstad SK 15.00 C1
P11
Vimmerby IF 2-FK Karlskrona 2 11.00 C1
Hjulsbro IK 2-Vimmerby IF 2 17.00 C7
Böda-Högby-IFK Västervik 1 11.00 C2
IFK Västervik 1-Hjulsbro IK 1 17.00 C8
IFK Västervik 2-Hällaryds IF 11.00 C9
Smedby BoIK-IFK Västervik 2 17.00 C11
Västerviks FF 1-Asarum IF 1 11.00 C4
Sturefors IF-Västerviks FF 1 17.00 C10
Brokinds IF-SK Lojal 11.00 C5
IF Hebe-Kimstad GoIF 11.00 C11
SK Lojal-IF Hebe 17.00 C13
Mörlunda GIF-Braås GoIF 11.00 C6
Saxemara IF 1-Mörlunda GIF 17.00 C2
Lärbro IF-Västerviks FF 2 11.00 C7
Västerviks FF 2-Dagsbergs IF 17.00 B2
Glömminge-Algutsrum IF-Södra Vi IF 11.00 C8
Vimmerby IF 1-Johansfors IF 11.00 C14
Södra Vi IF-Vimmerby IF 1 17.00 C15
F12
Västerviks FF 2-IFK Kalmar 2 10.00 C9
BK Zeros 2-Västerviks FF 2 16.00 B1
Vimmerby IF 2-Färjestadens GoIF 2 10.00 C10
Tingsryd United FC-Vimmerby IF 2 16.00 C14
Sturefors IF 2-Vimmerby IF 1 10.00 C5
Vimmerby IF 1-Glömminge Algutsrum IF 16.00 C15
Storebro IF-Västerviks FF 1 11.00 C17
Västerviks FF 1-Sturefors IF 1 17.00 B1
BK Zeros 1-Storebro IF 17.00 C3
P12
Vimmerby IF 3-Habo IF 2 09.00 C12
Eneby BK 2-Vimmerby IF 3 15.00 B3
Eneby BK 1-Västerviks FF 1 09.00 C8
Mantorps FF 2-Hultsfreds FK 2 09.00 C13
Hultsfreds FK 2-Eneby BK 1 15.00 C10
Västerviks FF 1-Mantorps FF 2 15.00 C6
Västerviks FF 2-Tenhults IF 10.00 C17
Räppe GoIF 2-Västerviks FF 2 16.00 C7
Rimforsa IF-Vimmerby IF 1 09.00 C11
Vimmerby IF 1-IF Eksjö Fotboll 1 15.00 C13
Lärbro IF-Storebro IF 09.00 B2
Storebro IF-Åtvidabergs FF 2 15.00 C5
Glömminge-Algutsrum IF 2-Västerviks FF 3 12.00 C7
Västerviks FF 3-Ljungbyholm 18.00 C9
Vimmerby IF 2-Mantorps FF 1 12.00 C10
IF Eksjö Fotboll 2-Vimmerby IF 2 18.00 C11
VMA IK-Hultsfreds FK 1 12.00 C13
Djursdala SK-Vadstena GIF 12.00 C9
Hultsfreds FK 1-Djursdala SK 18.00 C16
F13
A-slutspel
Vimmerby IF-Västerviks FF 11.00 C91
B-slutspel
Hultsfreds FK-Eksjö Fotboll 09.00 C92
P13
A-slutspel
Västerviks FF 2-Veberöds AIF 2 12.00 C94
Smedby BoIK-Västerviks FF 1 12.00 C92
B-slutspel
Vimmerby IF 2-Saxemara IF 10.00 C91
C-slutspel
BK Ljungsbro/Wreta 1-Vimmerby IF 08.00 C92