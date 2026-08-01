Simona Mohamsson tog en rundtur och mötte väljare på Västervik Resort

Liberalernas partiledare Simona Mohamsson, gymnasie-, högskole- och forskningsminister Lotta Edholm, riksdagskandidaten Lars Lejonborg, Maria Björklund-Strömberg; förbundsordförande i Kalmar län och Jennie Uller som är länets valombudsperson var några av partiets politiker som besökte Västervik Resort i fredags. De välkomnades av anläggningens vd Ann Björnsdotter och Anders Carlsson; ordförande för Liberalerna i Tjust. Sällskapet vandrade runt anläggningen och hälsade även på några gäster för att prata både politik och vardagsämnen.

Som introduktion gav Anders Carlsson en kort historisk beskrivning av Tjust och pratade om de frågor som demografi och infrastruktur som är viktiga för regionen. Ann Björnsdotter gav sedan en rundvandring där man mötte campingens gäster och boende. Simona fastnade speciellt för Linköpingsbons Johan Arvidssons röda Pontiac från 66 som hon fick provsitta. Hon mötte även killgänget som laddade för kvällens fest på Strömsholmen och "Festervik"

Mot slutet av rundvandringen så är det dags att möta media på allvar och till vår tidning berättar hon om sitt intryck av Vätervik och resortanläggningen.

- Jag har hört att det kallas Bästervik, eller ikväll kanske Festervik. Fantastiskt kul att få prata med människor. Alla har varit så öppna och berättat vad som är viktigt för dem. Allt ifrån äldreomsorg till migration till min favoritfråga - skolan.

Kommer skolfrågan vara er huvudfråga i valet?

- Absolut, alltid! Det finns ingenting som spelar så stor roll för barnen som en riktigt bra utbildning. Att ha mindre klasser, att ha fler hjälpklasser och se till att vi har ordning och reda. Det är bara så vi ser till att varje barn får en rättvis start i livet.

Ni är ett parti på gränsen till riksdagsspärren, hur känns det att gå till val i ett sådan situation?

- Att vi behöver jobba dubbelt så hårt, eller tre gånger så hårt kanske. Det får man göra. Jag är uppvuxen i ett hem där min pappa var väldigt tydlig med att är det så att det är tufft så ibland så får man kavla upp ärmarna. Det är det enda alternativet man har. Jag tror att politik skulle må bra av mindre käbbel och spel, mer om vad man vill göra. Så jag åker runt nu och berättar om vad vi vill göra nästa mandatperiod och hoppas att det finns många som håller med mig om att vi behöver sätta skolan högre upp på dagordningen.

Till vardags ser det tomt ut på liberaler i norra Kalmar län. Två mandat i Västerviks kommun och i Hultsfred och Vimmerby har det inte funnits representanter i kommunfullmäktige på länge. Vad tänker du kring det?

- Nej men att om man bara tar det lite generellt så är det så att politiska partier har svårt att få fler att engagera sig. Vi gör den här bussturnén och försöker visa att politik behöver inte alltid vara tråkigt. Inte alltid vara fyrkantigt. Det kan vara både väldigt mycket hjärna och politiska förslag men även väldigt mycket hjärta och att man är sig själv. Jag tror att det kanske kan sänka tröskeln lite. Vi har ju fått väldigt måna nya medlemmar och jag hoppas och vet att de medlemmar som finns här sliter väldigt hårt för att sätta en prägel i politiken här, men också att få fler att engagera sig. Så om man tycker skolan är viktigt så är det väl bara dags!