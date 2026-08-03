DEBATT: Väntetiderna till BUP ska kortas

När ett barn mår dåligt ska hjälpen komma i tid. Ingen förälder ska behöva kämpa sig fram mellan olika instanser. Inget barn ska behöva vänta i månader utan att veta vad som händer. I Trygghetskontraktet som vi socialdemokrater i Kalmar län har tagit fram har vi en tydlig målsättning: väntetiderna till BUP i Region Kalmar län ska fortsätta kortas.

Barns och ungas psykiska hälsa är en av vår tids viktigaste framtidsfrågor. Allt fler unga upplever stress, oro och psykisk ohälsa. Det måste mötas tidigt, nära och samlat. Vården, skolan, socialtjänsten, habiliteringen, rehabiliteringen, primärvården och psykiatrin måste hänga ihop bättre. Familjer ska inte behöva bli projektledare i sin egen kris.

I Region Kalmar län har ett stort arbete gjorts för att förbättra tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin. Under 2025 har köerna till både utredning och inledd behandling halverats, och kön till behandling har mer än halverats. 98 procent av barn och unga får sitt första besök inom vårdgarantins 30 dagar. Medelväntetiden till första besök har minskat från 30,2 dagar i december 2024 till 19,1 dagar i november 2025. Väntetiden till utredning har minskat från 161,3 till 100,9 dagar och väntetiden till behandling från 118,9 till 53,4 dagar.

Det är stora framsteg. De är resultatet av hårt arbete från medarbetarna och av en tydlig politisk vilja att prioritera barn och unga. Men vi är inte nöjda. För den familj som fortfarande väntar är varje vecka för lång. För det barn som inte orkar gå till skolan, som isolerar sig eller som lever med stark oro, är god statistik inte tillräckligt. Hjälpen måste fram.

Därför behöver arbetet fortsätta med full kraft. En väg in för psykisk hälsa barn och unga ska göra det tydligare vart man vänder sig. Barn och föräldrar ska inte behöva veta om problemet hör hemma i första linjen eller i specialistpsykiatrin. Det är vårdens ansvar att bedöma, vägleda och lotsa rätt.

Vi vill också stärka insatserna mellan det första stödet och den mest specialiserade vården. Mellanvårdsteamen är ett viktigt verktyg i att nå ut till barn och unga. Barn och unga med mer komplexa behov ska få person- och familjecentrerat stöd, nära och samordnat. Samverkan med kommunerna måste fördjupas, inte minst eftersom skola, socialtjänst och fritid ofta ser barnets situation tidigt.

Det förebyggande arbetet är minst lika viktigt. Föreningsliv, kultur, idrott och trygga vuxna spelar roll för hur unga mår. En meningsfull fritid löser inte allt, men den kan vara en skyddsfaktor. När unga får höra till, röra på sig, uttrycka sig och möta gemenskap bygger vi också ett tryggare län.Vi socialdemokrater veta att svåra problem inte löses på en handvändning. De löses med långsiktighet, resurser, rätt arbetssätt och ansvar för helheten. Nu ska vi ta nästa steg för barnen, ungdomarna och familjerna i Kalmar län.

Skriv på trygghetskontraktet för Region Kalmar län genom att rösta på Socialdemokraterna den 13 september.

Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande

Mattias Adolfson (S), regionråd

Malin Anell (S), regionråd

Peter Wretlund (S), regionråd