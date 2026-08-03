Listan: 3,9 miljoner kronor kostade dyraste huset i Vimmerby kommun senaste månaden

En fastighet som kostade 3,9 miljoner kronor är högst upp på listan över de dyraste fastighetsförsäljningarna i Vimmerby kommun under juli månad.

Totalt registrerades sex fastighetsförsäljningar i kommunen i juli, med ett snittpris på 1,3 miljoner. Försäljningarna i listan nedan gäller för fastighetsförsäljningar där lagfarten upprättades under juli månad, även om fastigheten kan ha sålts tidigare.

5. 675 000 kronor, Storebro

Nu har huset på Radhusvägen 9 i Storebro fått nya ägare. Priset blev 675 000 kronor och den nya ägaren tog över huset i juli. Huset byggdes 1964 och har en boyta på 98 kvadratmeter.

7 000 blev priset per kvadratmeter för villan.

4. 800 000 kronor, Vimmerby

Solnebo 107 i Vimmerby har fått nya ägare. Huset byggdes 1923 och har en boyta på 198 kvadratmeter. Affären blev klar i juni och köpesumman blev 800 000 kronor.

Det gör kvadratmeterpriset till 4 000 kronor.

3. 925 000 kronor, Södra Vi

Försäljningen av fastigheten på adressen Marknadsgatan 3 i Södra Vi är nu klar. Huset är 118 kvadratmeter stort och byggdes 1921. Ägarbytet blev klart i juli och priset blev 925 000 kronor.

Per kvadratmeter blev priset 8 000 kronor.

2. 1,1 miljoner, Pelarne

Nu är det klart med försäljningen av huset på adressen Bastefall 114 i Vimmerby. Priset blev 1 100 000 kronor och den nya ägaren tog över huset i juni. Byggår för huset är 1950 och boarean är 92 kvadratmeter.

Kvadratmeterpriset slutade på 12 000 kronor.

1. 3,9 miljoner, Vimmerby

Fastigheten på Apollovägen 17 i Vimmerby har fått nya ägare. Priset blev 3 925 000 kronor. Husets byggår är 2019 och det har en boyta på 142 kvadratmeter.

Priset per kvadratmeter är 27 500 kronor.