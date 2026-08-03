LÄNET: FÖRSVUNNA 13-ÅRIGA FLICKAN ÅTERFUNNEN I NATT

En 13-årig flicka är försvunnen från Böda Camping på Öland.

Det var vid 15-tiden som flickan senast sågs på Böda Camping. Hon lämnade då campingen för en promenad. Sedan dess är hon borta.

Polisen söker nu efter den 13-åriga flickan som anmälts försvunnen. Hon är cirka 160 centimeter lång, smal och har blont, lockigt hår.

Hon talar tyska och förstår lite engelska. Vid försvinnandet var hon klädd i ljusrosa t-shirt, mörkblåa jeans eller någon annan typ av liknande byxor.

"Har du sett flickan eller ser du henne i detta nu? Ring larmnumret 112. Alla iakttagelser vid Böda Sand med omnejd är av intresse", skriver polisen.

Uppdatering:

Vid klockan 02.25 meddelar polisen att flickan är återfunnen. Hon anträffades av allmänheten några kilometer norr om Böda Sand välbehållen. Hon har blivit överlämnad till sina föräldrar och det finns inga misstankar om att något brott blivit begånget, skriver polisen på sin hemsida.