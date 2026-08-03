Detta gör campinggästerna i Vimmerby - minigolf, släktträff och Astrid Lindgrens Värld

Ashely Blackmore äger en stuga vid Nossen där han gärna tar båten ut och fiskar. Han brukar spendera tid vid campinganläggningen och tipsar turisterna om bra fiskeställen. Foto: Stefan Härnström

Familjen Peiper; Juliane, Janosch och Jens, från Braunschweig i Tyskland gjorde ett av sina semesterstopp i Vimmerby. Foto: Stefan Härnström

Erik och Angelic Kitti kommer från Göteborg. Med sig har de barnen Junia och Lennon och de ska besöka Astrid Lindgrens Värld där Anelics systerdotter arbetar. Det ska även bli en släktträff med hennes familj. Foto: Stefan Härnström

"Mixat" är upplevelsen när man ser sig om på Vimmerby Camping i slutet av juli. Nummerplåtarna är framförallt från Tyskland men här och där finns de svenska, danska och några schweizare. Man hör någon ropa på barnen på polska och även några blandade dialekter av engelska. Astrid Lindgrens Värld är såklart det som drar - speciellt barnfamiljerna men många berättar om att de är i Vimmerby för att uppleva naturen, fiska eller varva ner med en promenad på stan. Vi tog en pratstund med några av gästerna.

I campingens norra ände håller familjen Kitti från Göteborg på att ställa sin husbil tillrätta. Angelic och Erik med barnen Junia och Lennon kombinerar semestern med att hälsa på Angelics systerdotter Noomi Kitti som jobbar på Astrid Lindgrens Värld.

- Vi kom igår. Vi bodde på plats 37 och vi fick inte två nätter i rad så vi blev tvungna att byta plats och vi kommer besöka Astrid Lindgrens Värld i morgon, förklarar Erik.

Kommer ni göra något mer i staden?

- Vi kommer väl promenera in till stan nu och handla lite och strosa lite.

- Kolla krukmakeriet och så hörde vi om någon ny glassbutik, där de har världens godaste glass. Så den ska vi testa, tillägger Angelic.

Hur många dagar stannar ni?

- Två, sedan blir det vidare till Öland, svarar Erik.

Angelic berättar att Noomis familj ska komma till campingen och att det ska bli en familjeträff. Vad gäller campingen så finns det en sak som sticker ut enligt henne. Halvfinnar som de är så uppskattar campingens bastumöjligheter. Angelic beskriver den nya bastudelen som "världens finaste bastu".

Ett av många stopp i Sverige

Ovanför huvudbyggnaden står en rad med mestadels tyska husbilar. I en av dem bor familjen Peiper; Juliane, Jens och sonen Janosch från Braunschweig, 6,5 mil öster om Hannover. Juliane berättar om familjens semesteraktiviteter.

- Igår var vi på Astrid Lindgrens Värld och idag vill vi spela lite minigolf. Kanske vara vid sjön om det inte är för kallt och blåsigt. Vi kanske sticker in till Vimmerby och handlar. I morgon måste vi åka för det fanns inga lediga platser. Det var fullt.

- Vi ville vara kvar en dag till men det fanns ingen möjlighet, inflikar Jens.

De berättar att stoppet i Vimmerby är ett av flera på Sverigesemestern; Gränna, Malmö och Stocholm är också en del av trippen. De trivs på campingen och tycker den är trevlig. Speciellt stranden samt hygienutrymmena och duscharna som de ger gott betyg. Det enda problemet har varit att lyfta upp husbilen till ett plant läge "så de inte ramlar ur sängen" skrattar de.

Juliane berättar även om en familjesemester i Vimmerby för länge sedan som inspirerade till sommarens besök.

- Jag var på Astrid Lindgrens Värld som tonåring med mina föräldrar och har sagt att jag skulle vilja åka dit igen. Men jag kommer inte ihåg hur det var då - det var 40 år sedan!

Hur många veckor stannar ni i Sverige?

- Tre veckor.

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"Man är en del av Vimmerbyfamiljen"

På stranden står Ashley Blackmore med sin hund och beskriver vägen till bra fiskeplatser för en tysk turist. Ursprungligen kommer han från Storbritannien men har bott i Halmstad i tjugo år med sin svenska fru och deras två barn. Han berättar om hur de köpte en stuga här 2018 och hur de kunde isolera sig här på ett bekvämt sätt.

- Jag har en båt och jag gillar att fiska. Jag känner campingägarna Hampus och hans fru Elisabeth och vi älskar att vara här och se vad de gjort. Det är fantastiskt, svarar Ashley och pekar ut över hundgården och utbyggnaden av stranden.

Han har varit här i fem veckor, ungefär som han brukar vara på sin ledighet. I år har han byggt en altan och en utomhusdusch som semesterprojekt.

- Bland annat... Men jag säger alltid att jag är här för att relaxa, fiska och ha det bra. Vi älskar det här i Vimmerby, det är något romantiskt med att vara här på grund av Astrid Lindgrens Värld och mängden turister som kommer hit Tyskland, Holland och alla andra länder. Man träffar dem och ibland blir man vänner vilket är toppen. Personalen här på campingen är verkligen hjälpsamma och vänliga. De säger alltid "hej" och de vet att jag är här på somrarna så man är en del av Vimmerbyfamiljen kan man säga.